В Севастополе отказались от идеи отменить пассажирские катера и паромы

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Администрация Севастопольского морского порта отрабатывала вопрос временного прекращения движения пассажирских катеров и парома через бухту.

Об этом сообщил представитель дежурной службы Севастопольского морского порта.

«Ночью (дежурной службе Севморпорта – авт.) поступила команда прекратить движение пассажирских катеров и парома... (и по этому поводу в управлении порта – авт.) были собраны капитаны катеров и парома», – отметил представитель порта.

По его словам, ночью пассажирские катера не ходили, так как таких рейсов нет в расписании, а к утру 29 марта в порт поступила команда восстановить движение катеров и парома.

Детали и причины не сообщаются.

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Местные СМИ сообщили следующее: «Без объяснения причин в Севастополе прекращено движение пассажирских катеров и паромов, которые обеспечивали морское сообщение между южной и северной сторонами города. Информация об остановке с 29 марта «на неопределенный срок» опубликована на сайте госпредприятия «Севастопольский морской порт». Какие-либо документы, объясняющие это, ни Севастопольским морским портом, ни департаментом транспорта, ни правительством, ни врио губернатора Севастополя не обнародованы на момент публикации этого материала».

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