В России представили препарат для лечения коронавируса

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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29 марта 2020
Об этом сообщает пресс-служба ФМБА.
По словам руководителя агентства Вероники Скворцовой, схема разработана с учетом китайского и французского опыта, с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.
«Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом», – рассказала Скворцова.
По ее словам, «добавление макролидных антибиотиков и синтетических пенициллинов не только препятствует формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома, но и позволяет повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких».
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«Это обеспечит эффективное лечение пациентов с коронавирусной инфекцией различной степени тяжести», – добавила руководитель ФМБА.
Скворцова добавила, что специалисты агентства ведут работу по созданию на основе мефлохина эффективной и безопасной схемы профилактики коронавирусной инфекции, которая позволит не только преодолеть пик заболеваемости, но и эффективно контролировать ее в будущем.
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Вчера: В Крыму под медицинским наблюдением из-за коронавируса находится 2414 человек. Число граждан, находящихся под медицинским наблюдением из-за ситуации с коронавирусом, превысило 3,4 тыс человек.
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