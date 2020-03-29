В России представили препарат для лечения коронавируса

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Научно-производственный центр «Фармзащита» Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России разработал схему лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина.

Об этом сообщает пресс-служба ФМБА.

По словам руководителя агентства Вероники Скворцовой, схема разработана с учетом китайского и французского опыта, с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

«Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом», – рассказала Скворцова.

По ее словам, «добавление макролидных антибиотиков и синтетических пенициллинов не только препятствует формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома, но и позволяет повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких».

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«Это обеспечит эффективное лечение пациентов с коронавирусной инфекцией различной степени тяжести», – добавила руководитель ФМБА.

Скворцова добавила, что специалисты агентства ведут работу по созданию на основе мефлохина эффективной и безопасной схемы профилактики коронавирусной инфекции, которая позволит не только преодолеть пик заболеваемости, но и эффективно контролировать ее в будущем.

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