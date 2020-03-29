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В России представили препарат для лечения коронавируса

Воскресенье
29 марта 2020
09:14

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
29 марта 2020


Научно-производственный центр «Фармзащита» Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России разработал схему лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина.

Об этом сообщает пресс-служба ФМБА.

По словам руководителя агентства Вероники Скворцовой, схема разработана с учетом китайского и французского опыта, с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

«Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом», – рассказала Скворцова.

По ее словам, «добавление макролидных антибиотиков и синтетических пенициллинов не только препятствует формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома, но и позволяет повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких».

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«Это обеспечит эффективное лечение пациентов с коронавирусной инфекцией различной степени тяжести», – добавила руководитель ФМБА.

Скворцова добавила, что специалисты агентства ведут работу по созданию на основе мефлохина эффективной и безопасной схемы профилактики коронавирусной инфекции, которая позволит не только преодолеть пик заболеваемости, но и эффективно контролировать ее в будущем.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Число жертв коронавируса в мире превысило 31 тысячу человек. По состоянию на 08.00 по мск воскресенья, 29 марта, в мире насчитывается 663 213 человек, инфицированных коронавирусом, передает South China Morning Post.

Сегодня: В крымских аптеках не хватает масок, антисептиков и парацетамола. В Крыму в аптеках ощущается нехватка медицинских средств для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Вчера: Минздрав рассказал о состоянии зараженных коронавирусом крымчан. Состояние крымчан, у которых подтвержден диагноз COVID-19, оценивается как удовлетворительное.

Вчера: В Крыму под медицинским наблюдением из-за коронавируса находится 2414 человек. Число граждан, находящихся под медицинским наблюдением из-за ситуации с коронавирусом, превысило 3,4 тыс человек.

 

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