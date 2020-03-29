В Минздраве Крыма рассказали о состоянии зараженных коронавирусом

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В большинстве случаев состояние зараженных коронавиурсом в Крыму, оценивается медиками как удовлетворительное.

Об этом на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса заявил заместитель министра здравоохранения Антон Лясковский.

«Под медицинским наблюдением находятся 2620, из которых на дому 2548. Снято с наблюдения 285 человек. В стационарах находится 65 человек и изолировано в обсерваторе - десять. Выявлено 15 положительных результатов анализов на COVID-19, из них два человека в состоянии средней степени тяжести, остальные в удовлетворительном состоянии или болезнь проходит безсимптомно», - сказал Антон Лясковский.

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Кроме того, он рассказал, что в медучреждениях сейчас более 700 тысяч масок, 3410 одноразовых защитных костюмов, порядка 46 литров дезинфицирующего раствора для обработки помещений и 66 тысяч литров для обработки рук.

«Закуплено еще 30 тысяч протвовирусных одноразовых костюмов первого типа. Они помещены в оперативный резерв. Планируем закупить еще 100 тысяч таких костюмов. Что касается масок, то пока получалось закупать только небольшие партии. 3 апреля поставка 100 тысяч масок, а 20 апреля 500 тысяч масок», - сказал Антон Лясковский.

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