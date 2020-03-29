В Минздраве Крыма рассказали о состоянии зараженных коронавирусом

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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29 марта 2020
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Об этом на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса заявил заместитель министра здравоохранения Антон Лясковский.
«Под медицинским наблюдением находятся 2620, из которых на дому 2548. Снято с наблюдения 285 человек. В стационарах находится 65 человек и изолировано в обсерваторе - десять. Выявлено 15 положительных результатов анализов на COVID-19, из них два человека в состоянии средней степени тяжести, остальные в удовлетворительном состоянии или болезнь проходит безсимптомно», - сказал Антон Лясковский.
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Кроме того, он рассказал, что в медучреждениях сейчас более 700 тысяч масок, 3410 одноразовых защитных костюмов, порядка 46 литров дезинфицирующего раствора для обработки помещений и 66 тысяч литров для обработки рук.
«Закуплено еще 30 тысяч протвовирусных одноразовых костюмов первого типа. Они помещены в оперативный резерв. Планируем закупить еще 100 тысяч таких костюмов. Что касается масок, то пока получалось закупать только небольшие партии. 3 апреля поставка 100 тысяч масок, а 20 апреля 500 тысяч масок», - сказал Антон Лясковский.
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