В Крыму закрывают «наливайки», ломбарды и автомойки

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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2020
Март 2020
29 марта 2020
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Об этом на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса заявил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
«Внести в перечень объектов, которые должны ограничить свою работу, ломбарды, кредитные организации по выдаче займов, а также автомойки, кроме моек общественного транспорта и работающих по принципу «мой сам». Ограничить реализацию спиртных напитков, в том числе пива на разлив», - заявил Юрий Гоцанюк.
При этом, из перечня исключены ветеринарные аптеки и предприятия, осуществляющие добычу и поставки материалов для линейных объектов. Глава республики Крым Сергей Аксенов поддержал эту инициативу.
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«Продовольственные, бакалейные магазины работают, а все наливайки – закрываем», - подчеркнул Сергей Аксенов.
Как ранее сообщалось, из-за пандемии коронавируса на полуострове ограничена работа заведений общественного питания, непродовольственных магазинов, развлекательных и торговых центров, спортзалов, саун и много другого.
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Вчера: Аксенова будут проверять на коронавирус. Глава Республики Крым Сергей Аксенов и другие члены оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса в республике будут еженедельно сдавать тесты на COVID-19.
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