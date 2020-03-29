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В Крыму закрывают «наливайки», ломбарды и автомойки

Воскресенье
29 марта 2020
16:13

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
29 марта 2020


В Крыму закрывают «наливайки», ломбарды и автомойки

© Новости Крыма

В Крыму расширили список объектов, которые временно будут закрыты во время пандемии коронавируса.

Об этом на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса заявил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

«Внести в перечень объектов, которые должны ограничить свою работу, ломбарды, кредитные организации по выдаче займов, а также автомойки, кроме моек общественного транспорта и работающих по принципу «мой сам». Ограничить реализацию спиртных напитков, в том числе пива на разлив», - заявил Юрий Гоцанюк.

При этом, из перечня исключены ветеринарные аптеки и предприятия, осуществляющие добычу и поставки материалов для линейных объектов. Глава республики Крым Сергей Аксенов поддержал эту инициативу.

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«Продовольственные, бакалейные магазины работают, а все наливайки – закрываем», - подчеркнул Сергей Аксенов.

Как ранее сообщалось, из-за пандемии коронавируса на полуострове ограничена работа заведений общественного питания, непродовольственных магазинов, развлекательных и торговых центров, спортзалов, саун и много другого.

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Вчера: Аксенова будут проверять на коронавирус. Глава Республики Крым Сергей Аксенов и другие члены оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса в республике будут еженедельно сдавать тесты на COVID-19.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/29/v-krymu-zakryvajut-nalivaiki-lombardy-i-avtomoiki-129643/

 
 

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