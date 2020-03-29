В Крыму можно будет сдать тест на коронавирус за 1000 рублей

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: На сельхозпредприятия в Крыму не распространяются карантинные меры На крымчанина, заразившего другого человека, хотят завести уголовное дело В Севастопольских больницах 38 человек проверяют на COVID-19 В Минздраве Крыма рассказали о состоянии зараженных коронавирусом Часть предприятий в Крыму не выполнили ограничительные меры

К концу следующей недели в Крыму заработает оборудование, позволяющее за 2 часа провести тест на коронавирус.

Об этом в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки сообщила руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю.

— В среду выйдут специалисты, дадут заключение и в четверг-пятницу они (лаборатория тестов – Ред.) получат лицензию, — подтвердила Пеньковская, отметив, что тесты, которые лаборатория будет производить, являются экспресс-тестами и предназначены для тех, кто находится в зоне риска/зоне внимания врачей.

Читайте: В Крыму подтвержден новый случай заражения коронавирусом

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов заявил о необходимости снизить стоимость тестов в частных клиниках с заявленных 1 900 рублей до 1 000 рублей.

— Поговорите с частниками. Эта ситуация не значит, что сейчас они поймали жар-птицу за хвост. Так не будет. Посмотрите, соответствует ли эта стоимость. Проверить детально как формируется стоимость этих услуг. И комитет по ценам и тарифам сюда надои и специалиста из финнадзора, — подчеркнул Сергей Аксенов.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : В Севастопольских больницах 38 человек проверяют на COVID-19. За прошедшие сутки в Севастополе не выявлено новых случаев заражения коронавирусом.

Сегодня : В Минздраве Крыма рассказали о состоянии зараженных коронавирусом. В большинстве случаев состояние зараженных коронавиурсом в Крыму, оценивается медиками как удовлетворительное.

Сегодня : Число жертв коронавируса в мире превысило 31 тысячу человек. По состоянию на 08.00 по мск воскресенья, 29 марта, в мире насчитывается 663 213 человек, инфицированных коронавирусом, передает South China Morning Post.

Сегодня : В России представили препарат для лечения коронавируса. Научно-производственный центр «Фармзащита» Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России разработал схему лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина.