В Крыму можно будет сдать тест на коронавирус за 1000 рублей

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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2020
Март 2020
29 марта 2020
Об этом в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки сообщила руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю.
— В среду выйдут специалисты, дадут заключение и в четверг-пятницу они (лаборатория тестов – Ред.) получат лицензию, — подтвердила Пеньковская, отметив, что тесты, которые лаборатория будет производить, являются экспресс-тестами и предназначены для тех, кто находится в зоне риска/зоне внимания врачей.
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В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов заявил о необходимости снизить стоимость тестов в частных клиниках с заявленных 1 900 рублей до 1 000 рублей.
— Поговорите с частниками. Эта ситуация не значит, что сейчас они поймали жар-птицу за хвост. Так не будет. Посмотрите, соответствует ли эта стоимость. Проверить детально как формируется стоимость этих услуг. И комитет по ценам и тарифам сюда надои и специалиста из финнадзора, — подчеркнул Сергей Аксенов.
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