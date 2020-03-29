Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: На сельхозпредприятия в Крыму не распространяются карантинные меры На крымчанина, заразившего другого человека, хотят завести уголовное дело В Севастопольских больницах 38 человек проверяют на COVID-19 В Минздраве Крыма рассказали о состоянии зараженных коронавирусом Часть предприятий в Крыму не выполнили ограничительные меры

В Крыму можно будет сдать тест на коронавирус за 1000 рублей

Воскресенье
29 марта 2020
11:38

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Март 2020
29 марта 2020


К концу следующей недели в Крыму заработает оборудование, позволяющее за 2 часа провести тест на коронавирус.

Об этом в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки сообщила руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю.

— В среду выйдут специалисты, дадут заключение и в четверг-пятницу они (лаборатория тестов – Ред.) получат лицензию, — подтвердила Пеньковская, отметив, что тесты, которые лаборатория будет производить, являются экспресс-тестами и предназначены для тех, кто находится в зоне риска/зоне внимания врачей.

Читайте: В Крыму подтвержден новый случай заражения коронавирусом

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов заявил о необходимости снизить стоимость тестов в частных клиниках с заявленных 1 900 рублей до 1 000 рублей.

— Поговорите с частниками. Эта ситуация не значит, что сейчас они поймали жар-птицу за хвост. Так не будет. Посмотрите, соответствует ли эта стоимость. Проверить детально как формируется стоимость этих услуг. И комитет по ценам и тарифам сюда надои и специалиста из финнадзора, — подчеркнул Сергей Аксенов.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Севастопольских больницах 38 человек проверяют на COVID-19. За прошедшие сутки в Севастополе не выявлено новых случаев заражения коронавирусом.

Сегодня: В Минздраве Крыма рассказали о состоянии зараженных коронавирусом. В большинстве случаев состояние зараженных коронавиурсом в Крыму, оценивается медиками как удовлетворительное.

Сегодня: Число жертв коронавируса в мире превысило 31 тысячу человек. По состоянию на 08.00 по мск воскресенья, 29 марта, в мире насчитывается 663 213 человек, инфицированных коронавирусом, передает South China Morning Post.

Сегодня: В России представили препарат для лечения коронавируса. Научно-производственный центр «Фармзащита» Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России разработал схему лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/29/v-krymu-mozhno-budet-sdat-test-na-koronavirus-za-1000-rublei-129621/

 
 

Проблемы здравоохранения

В Минздраве Крыма рассказали о состоянии зараженных коронавирусом

В Минздраве Крыма рассказали о состоянии зараженных коронавирусом

Число жертв коронавируса в мире превысило 31 тысячу человек

Число жертв коронавируса в мире превысило 31 тысячу человек

Минздрав рассказал о состоянии зараженных коронавирусом крымчан

Минздрав рассказал о состоянии зараженных коронавирусом крымчан

В Крыму под медицинским наблюдением из-за коронавируса находится 2414 человек

В Крыму под медицинским наблюдением из-за коронавируса находится 2414 человек

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
СЮЖЕТ
Санкции

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда

Тренды недели

Соловьев - крымчанам: «Вы что, оборзели, пахать не пробовали?!»

Соловьев - крымчанам: «Вы что, оборзели, пахать не пробовали?!»

В каких городах Крыма находятся зараженные коронавирусом

В каких городах Крыма находятся зараженные коронавирусом

Поклонская попросила россиян не ехать в Крым

Поклонская попросила россиян не ехать в Крым

В Крыму уже семь зараженных коронавирусом

В Крыму уже семь зараженных коронавирусом

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.