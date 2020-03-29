В Крыму могут ограничить работу общественного транспорта

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В курортных городах Крыма проигнорировали приказ «сидеть дома» Число жертв коронавируса в мире превысило 31 тысячу человек Муфтият Крыма объяснил отказ от онлайн-богослужений В России представили препарат для лечения коронавируса Крымчане закрывают вклады, чтобы скупить электронику

© sev.life

Власти Крыма разрабатывают предложения об уменьшении количества выездов общественного транспорта в дневное время с целью профилактики распространения коронавируса.

Об этом сообщила вице-премьер правительства республики Юлия Жукова на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

«Дополнительно прорабатываются мероприятия по уменьшению количества выездов автотранспортных средств в дневное время, то есть ограничение количества маршрутов для сокращения контактов в общественных местах», – сказала Жукова.

По словам зампредседателя Совмина Крыма, подобная практика применяется в других субъектах РФ.

Читайте: Водителей такси обязали мыть руки с мылом и дезинфицировать авто

Жукова сообщила, что соответствующие предложения будут разработаны и вынесены на обсуждение оперативного штаба.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что с 29 марта по 5 апреля в республике будет полностью остановлена работа общественного транспорта кроме такси.

В Краснодарском крае муниципалитетам рекомендовано ограничить работу общественного транспорта в городах и станицах, пока не закончится нерабочая неделя. Автобусы будут ходить только в определенные часы.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Общественный транспорт Крыма останавливать пока не будут. Работники дорожной отрасли и сотрудники предприятий общественного транспорта Крыма продолжат работу в штатном режиме на период действия ограничений, связанных с распространением коронавируса.

Пятница, 27 марта 2020 : На крымских автостанциях продлевают пропускной режим. Допуск пассажиров на платформы посадки в автобусы осуществляется только при наличии билетов, сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымавтотранс».

Пятница, 27 марта 2020 : Власти разыскивают пассажиров автобусов Краснодар - Симферополь для обследования на коронавирус. Власти разыскивают пассажиров автобусов, ехавших 16 марта из Краснодара в Крым, для обследования на наличие коронавируса.

Пятница, 27 марта 2020 : Крым отменяет льготный проезд в общественном транспорте. С 28 марта по 14 апреля в Республике Крым приостанавливается бесплатный проезд во всех видах общественного транспорта для пассажиров, на которых распространяются такие льготы.