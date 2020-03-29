В Крыму могут ограничить работу общественного транспорта

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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29 марта 2020
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Об этом сообщила вице-премьер правительства республики Юлия Жукова на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.
«Дополнительно прорабатываются мероприятия по уменьшению количества выездов автотранспортных средств в дневное время, то есть ограничение количества маршрутов для сокращения контактов в общественных местах», – сказала Жукова.
По словам зампредседателя Совмина Крыма, подобная практика применяется в других субъектах РФ.
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Жукова сообщила, что соответствующие предложения будут разработаны и вынесены на обсуждение оперативного штаба.
Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что с 29 марта по 5 апреля в республике будет полностью остановлена работа общественного транспорта кроме такси.
В Краснодарском крае муниципалитетам рекомендовано ограничить работу общественного транспорта в городах и станицах, пока не закончится нерабочая неделя. Автобусы будут ходить только в определенные часы.
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Вчера: Общественный транспорт Крыма останавливать пока не будут. Работники дорожной отрасли и сотрудники предприятий общественного транспорта Крыма продолжат работу в штатном режиме на период действия ограничений, связанных с распространением коронавируса.
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Пятница, 27 марта 2020: Власти разыскивают пассажиров автобусов Краснодар - Симферополь для обследования на коронавирус. Власти разыскивают пассажиров автобусов, ехавших 16 марта из Краснодара в Крым, для обследования на наличие коронавируса.
Пятница, 27 марта 2020: Крым отменяет льготный проезд в общественном транспорте. С 28 марта по 14 апреля в Республике Крым приостанавливается бесплатный проезд во всех видах общественного транспорта для пассажиров, на которых распространяются такие льготы.
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