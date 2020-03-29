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В Крыму больной COVID-19 заразил сотрудника медцентра

Воскресенье
29 марта 2020
17:04

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
29 марта 2020


В Крыму больной COVID-19 заразил сотрудника медцентра

© Новости Крыма

В Крыму 78 человек находятся под наблюдением на коронавирус, поскольку контактировали с медиком, заразившимся от нарушителя режима самоизоляции.

Об этом на заседании оперативного штаба сообщила главный санитарный врач республики Наталья Пеньковская.

«К сожалению, у нас выявлен первый незавозной случай заболевания на территории Республики Крым, данное лицо заразилось в результате осмотра заболевшего человека, который не соблюдал самоизоляцию, а посетил медицинский центр. В ходе расследования установлено 78 контактов заразившегося. Часть контактировавших госпитализированы и находятся в инфекционном отделении. Два человека находятся в обсерваторе, 17 человек отстранено от работы и находятся на домашней самоизоляции и один человек под меднаблюдением. Начато обследование данной группы», - сказала Наталья Пеньковская.

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Глава РК Сергей Аксенов заявил, что пациента, заразившего медика, необходимо привлечь к уголовной ответственности. «Вот по этому человеку, раз первый случай заражения, должно быть уголовное дело. Человек самоизоляцию не соблюдал, знал, что нарушает правила карантина, которые сегодня действуют, и из-за него заразился еще один человек», - сказал Сергей Аксенов.

Кроме того, по словам главного санитарного врача РК, обследованы все крымские пассажиры лайнера MSC Bellissimo.

«Все лица, которые были на лайнере установлены и обследованы. Из 13 человек два не соблюдали принцип самоизоляции», - сказала Наталья Пеньковская.

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