В крымских аптеках не хватает масок, антисептиков и парацетамола

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В Крыму в аптеках ощущается нехватка медицинских средств для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа, которая 23-27 марта провела мониторинг 16 аптек в шести крымских городах.

Как отмечается, в Симферополе, Феодосии и Ялте проверены три аптеки, Керчи – четыре аптеки, Белогорске – две аптеки, Судаке – одна аптека.

«Ни в одной из этих аптек нет в продаже защитных масок. В этих аптеках также проблемы с продажей марли, из которой можно изготовить защитные маски. Отрез марли длиной 5 метров был доступен только в одной аптеке из 16 проверенных. Антисептик «Мирамистин» продается в трех аптеках Керчи, а также в одной из аптек Симферополя. Еще в одной керченской аптеке на «Мирамистин» можно сделать предварительный заказ. Во всех остальных проверенных аптеках никаких антисептиков в продаже нет», – сообщают правозащитники.

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Парацетамол продается в трех керченских аптеках из 16 проверенных, свидетельствуют результаты мониторинга. Кроме того, в одной аптеке Феодосии и одной аптеке Судака продаются жаропонижающие порошки, в состав которых входит парацетамол. В остальных проверенных аптеках этого лекарства в продаже нет.

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