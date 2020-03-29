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В крымских аптеках не хватает масок, антисептиков и парацетамола

Воскресенье
29 марта 2020
07:40

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Март 2020
29 марта 2020


В Крыму в аптеках ощущается нехватка медицинских средств для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа, которая 23-27 марта провела мониторинг 16 аптек в шести крымских городах.

Как отмечается, в Симферополе, Феодосии и Ялте проверены три аптеки, Керчи – четыре аптеки, Белогорске – две аптеки, Судаке – одна аптека.

«Ни в одной из этих аптек нет в продаже защитных масок. В этих аптеках также проблемы с продажей марли, из которой можно изготовить защитные маски. Отрез марли длиной 5 метров был доступен только в одной аптеке из 16 проверенных. Антисептик «Мирамистин» продается в трех аптеках Керчи, а также в одной из аптек Симферополя. Еще в одной керченской аптеке на «Мирамистин» можно сделать предварительный заказ. Во всех остальных проверенных аптеках никаких антисептиков в продаже нет», – сообщают правозащитники.

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Парацетамол продается в трех керченских аптеках из 16 проверенных, свидетельствуют результаты мониторинга. Кроме того, в одной аптеке Феодосии и одной аптеке Судака продаются жаропонижающие порошки, в состав которых входит парацетамол. В остальных проверенных аптеках этого лекарства в продаже нет.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Число жертв коронавируса в мире превысило 31 тысячу человек. По состоянию на 08.00 по мск воскресенья, 29 марта, в мире насчитывается 663 213 человек, инфицированных коронавирусом, передает South China Morning Post.

Сегодня: В России представили препарат для лечения коронавируса. Научно-производственный центр «Фармзащита» Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России разработал схему лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина.

Вчера: Минздрав рассказал о состоянии зараженных коронавирусом крымчан. Состояние крымчан, у которых подтвержден диагноз COVID-19, оценивается как удовлетворительное.

Вчера: В Крыму под медицинским наблюдением из-за коронавируса находится 2414 человек. Число граждан, находящихся под медицинским наблюдением из-за ситуации с коронавирусом, превысило 3,4 тыс человек.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/3/29/v-krymskih-aptekah-ne-hvataet-masok-antiseptikov-i-paratsetamola-129629/

 
 

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