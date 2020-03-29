США использовали беспилотники для разведки у берегов Крыма

Военно-воздушные силы США провели разведывательный полет вдоль побережья Крыма.

Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar в Twitter. Для разведки ВВС США использовали беспилотный аппарат Global Hawk RQ-4A.

Беспилотник поднялся с авиабазы Сигонелла, которая находится на Сицилии. Совершив несколько пролетов вдоль Черноморского побережья от Севастополя до Туапсе. После он взял курс на материковую Украину, где провел разведку вдоль линии разграничения на Донбассе.

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Как ранее сообщалось, 27 марта самолет ВВС Великобритании провел разведывательный полет у берегов Крыма. Bombardier Global Express Sentinel R.1 ВВС Британии поднялся в воздух с авиабазы Ведингтон. Во время разведывательной операции он приблизился к Севастополю на 91 километр.

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