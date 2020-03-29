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Власть -> Армия и флот

США использовали беспилотники для разведки у берегов Крыма

Воскресенье
29 марта 2020
19:53

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
29 марта 2020


Военно-воздушные силы США провели разведывательный полет вдоль побережья Крыма.

Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar в Twitter. Для разведки ВВС США использовали беспилотный аппарат Global Hawk RQ-4A.

Беспилотник поднялся с авиабазы Сигонелла, которая находится на Сицилии. Совершив несколько пролетов вдоль Черноморского побережья от Севастополя до Туапсе. После он взял курс на материковую Украину, где провел разведку вдоль линии разграничения на Донбассе.

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Как ранее сообщалось, 27 марта самолет ВВС Великобритании провел разведывательный полет у берегов Крыма. Bombardier Global Express Sentinel R.1 ВВС Британии поднялся в воздух с авиабазы Ведингтон. Во время разведывательной операции он приблизился к Севастополю на 91 километр.

Новости Крыма сообщали ранее:

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