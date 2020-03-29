США использовали беспилотники для разведки у берегов Крыма

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar в Twitter. Для разведки ВВС США использовали беспилотный аппарат Global Hawk RQ-4A.
Беспилотник поднялся с авиабазы Сигонелла, которая находится на Сицилии. Совершив несколько пролетов вдоль Черноморского побережья от Севастополя до Туапсе. После он взял курс на материковую Украину, где провел разведку вдоль линии разграничения на Донбассе.
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Как ранее сообщалось, 27 марта самолет ВВС Великобритании провел разведывательный полет у берегов Крыма. Bombardier Global Express Sentinel R.1 ВВС Британии поднялся в воздух с авиабазы Ведингтон. Во время разведывательной операции он приблизился к Севастополю на 91 километр.
Новости Крыма сообщали ранее:
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Четверг, 26 марта 2020: Информация о местонахождении пилота упавшего около Крыма истребителя не подтвердилась. Информация о местонахождении пилота истребителя Су-27, упавшего накануне в Черное море, не подтвердилась.
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