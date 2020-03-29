Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 29 марта

Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 7 до 16, ближайшей ночью от 6 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 48 до 87 процентов. Скорость ветра будет достигать 5 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 29 марта.

В Симферополе пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 78 процентов. Ветер западный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 14, ближайшей ночью от 7 до 9 градусов выше нуля.

В Ялте пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 75 процентов. Ветер западный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 12 до 14, ближайшей ночью от 10 до 11 градусов выше нуля.

В Севастополе пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 85 процентов. Ветер северо-западный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 10, ближайшей ночью от 8 до 10 градусов выше нуля.

В Феодосии пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 84 процентов. Ветер южный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 12, ближайшей ночью от 9 до 11 градусов выше нуля.

В Керчи утром небольшой дождь, в течение дня и вечером - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 91 процентов. Ветер южный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 11, ближайшей ночью от 8 до 10 градусов выше нуля.

В Евпатории пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 83 процентов. Ветер северо-западный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 11, ближайшей ночью от 8 до 10 градусов выше нуля.

В Джанкое утром и днем - пасмурная погода, вечером - малооблачно. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 79 процентов. Ветер северо-восточный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 13, ближайшей ночью от 7 до 9 градусов выше нуля.

В Армянске утром пасмурная погода, в течение дня и вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 83 процентов. Ветер северо-восточный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 8, ближайшей ночью от 6 до 8 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 9 градусов тепла. По городам: в Евпатории - 8, в Керчи - 8, в Севастополе - 8, в Феодосии - 8, в Ялте - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 8 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 8, в Египте - 21, на Кипре - 17, в Одессе - 7, в Сочи - 11, в Турции - 17, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Прогноз погоды в Крыму на субботу 28 марта. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 7 до 17, ближайшей ночью от 8 до 12 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 40 до 73 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.

Пятница, 27 марта 2020 : Прогноз погоды в Крыму на пятницу 27 марта. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 7 до 15, ближайшей ночью от 7 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 41 до 75 процентов. Скорость ветра будет достигать 11 м/с.

Четверг, 26 марта 2020 : Прогноз погоды в Крыму на четверг 26 марта. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 4 до 12, ближайшей ночью от 6 до 10 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 48 до 78 процентов. Скорость ветра будет достигать 11 м/с.

Среда, 25 марта 2020 : Прогноз погоды в Крыму на среду 25 марта. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 2 до 11, ближайшей ночью от 3 до 8 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 57 до 82 процентов. Скорость ветра будет достигать 13 м/с.