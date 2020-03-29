На сельхозпредприятия в Крыму не распространяются карантинные меры

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Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации разработаны дополнения к Рекомендациям работникам и работодателям в связи с Указом Президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» с 30 марта по 3 апреля 2020 года.

Об этом рассказала заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

– Появились дополнительные разъяснения Минтруда России о том, какие предприятия могут осуществлять непрерывную деятельность и на которые не распространяются карантинные меры, сказала Елена романовская. – В большей степени это сельхозпредприятия которые производят продукты питания и предприятия ведущие весенние полевые работы. Это работа непрерывного цикла и сотрудники по графику продолжают работу.

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Также в этом списке находятся предприятия медицинской промышленности, которые производят фармацевтическую продукцию и предприятия, изготавливающие продукты питания.

Новости Крыма сообщали ранее:

Суббота, 21 марта 2020 : Заморозки в Крыму повредили почти весь озимый ячмень. Весенние морозы повредили в разных районах Крыма до 80% озимого ячменя. Больше всего пострадали Красногвардейский, Советский и Нижнегорский районы, где столбики термометров в марте опускались до минус 12 градусов.

Пятница, 20 марта 2020 : Морозы в Крыму нанесли серьезный урон фруктовым деревьям. Ночные морозы в Крыму нанесли серьезный урон фруктовым деревьям по всему полуострову.

Четверг, 19 марта 2020 : Крымским аграриям пообещали льготные программы приобретения техники. Вице-премьер – министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин обсудит сегодня с местными сельхозтоваропроизводителями льготные программы приобретения техники, предоставляемые компанией «Росагролизинг».

Среда, 18 марта 2020 : В МЧС Крыма прогнозируют гибель сельхозкультур. В Крыму в ближайшие дни ожидаются заморозки, которые могут нанести урон распустившимся почкам ранних косточковых культур.