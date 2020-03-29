На сельхозпредприятия в Крыму не распространяются карантинные меры

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Севастополе отказались от идеи отменить пассажирские катера и паромы Чубаров призывает закрыть Крымский мост Аксенов не будет закрывать продовольственные рынки и ярмарки в Крыму В Крыму больной COVID-19 заразил сотрудника медцентра Крымчан, нарушивших режим самоизоляции, принудительно посадят в обсерваторы
Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Новости за:
2020
Март 2020
29 марта 2020
Об этом рассказала заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
– Появились дополнительные разъяснения Минтруда России о том, какие предприятия могут осуществлять непрерывную деятельность и на которые не распространяются карантинные меры, сказала Елена романовская. – В большей степени это сельхозпредприятия которые производят продукты питания и предприятия ведущие весенние полевые работы. Это работа непрерывного цикла и сотрудники по графику продолжают работу.
Читайте: В Крыму пообещали увеличить площадь плантаций лаванды в четыре раза
Также в этом списке находятся предприятия медицинской промышленности, которые производят фармацевтическую продукцию и предприятия, изготавливающие продукты питания.
Новости Крыма сообщали ранее:
Суббота, 21 марта 2020: Заморозки в Крыму повредили почти весь озимый ячмень. Весенние морозы повредили в разных районах Крыма до 80% озимого ячменя. Больше всего пострадали Красногвардейский, Советский и Нижнегорский районы, где столбики термометров в марте опускались до минус 12 градусов.
Пятница, 20 марта 2020: Морозы в Крыму нанесли серьезный урон фруктовым деревьям. Ночные морозы в Крыму нанесли серьезный урон фруктовым деревьям по всему полуострову.
Четверг, 19 марта 2020: Крымским аграриям пообещали льготные программы приобретения техники. Вице-премьер – министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин обсудит сегодня с местными сельхозтоваропроизводителями льготные программы приобретения техники, предоставляемые компанией «Росагролизинг».
Среда, 18 марта 2020: В МЧС Крыма прогнозируют гибель сельхозкультур. В Крыму в ближайшие дни ожидаются заморозки, которые могут нанести урон распустившимся почкам ранних косточковых культур.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/29/na-selhozpredpriyatiya-v-krymu-ne-rasprostranyajutsya-karantinnye-mery-129644/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
19:10 В Севастополе отказались от идеи отменить пассажирские катера и паромы
18:41 Чубаров призывает закрыть Крымский мост
17:47 Аксенов не будет закрывать продовольственные рынки и ярмарки в Крыму
17:04 В Крыму больной COVID-19 заразил сотрудника медцентра
16:54 Крымчан, нарушивших режим самоизоляции, принудительно посадят в обсерваторы
16:13 В Крыму закрывают «наливайки», ломбарды и автомойки
15:42 На сельхозпредприятия в Крыму не распространяются карантинные меры
14:57 На крымчанина, заразившего другого человека, хотят завести уголовное дело