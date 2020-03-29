На крымчанина, заразившего другого человека, хотят завести уголовное дело

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В Крыму зафиксирован первый незавозной случай заражения коронавирусом, по нему отрабатывается еще 78 контактов.

Об этом глава крымского Роспотребнадзора заявила во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— К сожалению, это первый незавозной случай в Республике Крым. По предварительному эпидрасследованию данное лицо заразилось в результате осмотра заболевшего человека, который не соблюдал принцип самоизоляции, а посетил медицинский центр. При эпидрасследовании установлено 78 контактов по данному заболеванию, ближайшие контакты госпитализированы, находятся в инфекционном отделении, два человека в обсерваторе, 17 человек отстранено от работы и находится под домашней самоизоляцией, 61 человек под меднаблюдением и самоизоляцией. Начато проведение обследования данной группы, — сообщила Пеньковская.

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Глава Республики Крым, в свою очередь, потребовал завести уголовное дело на крымчанина, нарушившего карантинный режим.

— По этому человеку прошу, раз первый случай заражения, должны быть уголовные дела однозначно. Самоизоляцию не соблюдал, знал, что нарушает правила карантина, благодаря этой халатности заразился еще один человек. Считаю, что должен быть первый эпизод, первое уголовное дело, — заявил Аксенов.

Также Пеньковская доложила, что все крымчане, путешествовавшие на лайнере Bellissima, установлены, все лабораторно обследованы, двое из них не соблюдали принцип самоизоляции. Всего за сутки в Крыму 180 человек было обследовано на коронавирус.

Новости Крыма сообщали ранее:

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Вчера : Детский парк Симферополя на карантине будет патрулировать Росгвардия. В настоящее время в целях недопущения распространения на территории Симферополя новой коронавирусной инфекции работа Детского парка временно приостановлена.

Вчера : Трое крымчан пытались сбежать на материковую Украину от режима самоизоляции. На пунктах пропуска на админгранице с Украиной попались трое крымчан с предписаниями на самоизоляцию.

Вчера : Крымчан за нарушение карантинных мер будут сажать на 15 суток в тюрьму. В случае несоблюдения карантинных мер и неповиновения сотрудникам органов внутренних дел предусмотрено максимальное наказание в виде административного ареста до 15 суток.