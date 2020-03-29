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Муфтият Крыма объяснил отказ от онлайн-богослужений

Воскресенье
29 марта 2020
09:50

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
29 марта 2020


Организация богослужений в онлайн-режиме запрещена исламом.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил заместитель муфтия Духовного управления мусульман Крыма Айдер Исмаилов.

«Проводить трансляцию проповедей можно, чтобы верующие могли слушать духовно-нравственные назидания. Но участвовать в самом богослужении в режиме онлайн не получится, потому что исламская религия это запрещает. Люди могут выполнять обязательные молебны дома. Если мы говорим о пятничной коллективной молитве, то вместо нее будет совершаться полуденная молитва, потому что пятничная может совершаться только в мечети», - пояснил Исмаилов.

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Он также отметил, что кроме богослужений в мечетях также ограничивают проведение обрядов – дуа (молитва), имянаречения и бракосочетания (никях).

Вместе с тем, муфтият планирует с 24 апреля по 23 мая в период месяца Рамадан регулярно проводить онлайн-проповеди.

Как сообщалось ранее, Духовное управление мусульман Крыма объявило о временном приостановлении до 12 апреля коллективных молитв в мечетях полуострова и некоторых других религиозных обрядов в связи с риском распространения коронавирусной инфекции.

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