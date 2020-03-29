В курортных городах Крыма проигнорировали приказ «сидеть дома»

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство, Крым.реалии, Крым.реалии
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2020
Март 2020
29 марта 2020
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Об этом в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.
— Хочу поблагодарить крымчан, тех кто находился действительно дома. Большинство крымчан услышали нас. Хочу отметить наименьшее количество граждан (на улицах, — ред), которые были зафиксированы в городах и районах: Кировский, Раздольненьский, Красноперекопский, Советский и Первомайский районы, в городах Армянске, Евпатории и Бахчисарае. Чего не скажешь о городах Ялта, Судак и Феодосия, где люди гуляли вдоль набережных, — сообщил Гоцанюк.
Также, в качестве положительного примера премьер назвал Евпаторию, где помимо всего прочего было организовано звуковое оповещение об указе Главы РК:
— Создали мобильные группы более 20 человек. Работа была начата с 7 утра и продолжалась до 22:00. (…) Плюс была организована работа по звуковом оповещению. То есть по городу ездила машина с громкоговорителем, и звучало сообщение о том, что нужно действительно находится дома, — уточнил Гоцанюк.
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На ярмарке в Ялте
Глава администрации Ялты Иван Имгрунт записал видеообращение, в котором сообщил, что из-за коронавируса решено ограничить количество людей, которые могут собираться в одном месте.
«Рекомендовано собираться не более трех, за исключением – если это семья. Мы просим убедительно вас… запрещено гулять по набережной, собираться в группах более трех человек, проводить какие-то увеселительные мероприятия», – подчеркнул Имгрунт на своей странице в Instagram.
Также он напомнил, что с 28 марта по 5 апреля в Ялте закрываются все кинотеатры, парикмахерские, SPA-салоны, бассейны, рестораны, кафе – за исключением тех, которые работают на вынос.
В субботу, 28 марта, в Ялте устроили ярмарку, большинство посетителей которой – из группы риска по коронавирусу.
Ранее стало известно, что власти Крыма не стали отменять ярмарки, несмотря на угрозу распространения коронавирусной инфекции.
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