В курортных городах Крыма проигнорировали приказ «сидеть дома»

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Число жертв коронавируса в мире превысило 31 тысячу человек Муфтият Крыма объяснил отказ от онлайн-богослужений В России представили препарат для лечения коронавируса Крымчане закрывают вклады, чтобы скупить электронику В Крыму могут ограничить работу общественного транспорта

© yalta-24.ru

Ялта, Судак и Феодосия показали наихудшие результаты соблюдения предписания «сидеть дома».

Об этом в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

— Хочу поблагодарить крымчан, тех кто находился действительно дома. Большинство крымчан услышали нас. Хочу отметить наименьшее количество граждан (на улицах, — ред), которые были зафиксированы в городах и районах: Кировский, Раздольненьский, Красноперекопский, Советский и Первомайский районы, в городах Армянске, Евпатории и Бахчисарае. Чего не скажешь о городах Ялта, Судак и Феодосия, где люди гуляли вдоль набережных, — сообщил Гоцанюк.

Также, в качестве положительного примера премьер назвал Евпаторию, где помимо всего прочего было организовано звуковое оповещение об указе Главы РК:

— Создали мобильные группы более 20 человек. Работа была начата с 7 утра и продолжалась до 22:00. (…) Плюс была организована работа по звуковом оповещению. То есть по городу ездила машина с громкоговорителем, и звучало сообщение о том, что нужно действительно находится дома, — уточнил Гоцанюк.

Читайте: Какой сегодня праздник 24 марта

На ярмарке в Ялте

Глава администрации Ялты Иван Имгрунт записал видеообращение, в котором сообщил, что из-за коронавируса решено ограничить количество людей, которые могут собираться в одном месте.

«Рекомендовано собираться не более трех, за исключением – если это семья. Мы просим убедительно вас… запрещено гулять по набережной, собираться в группах более трех человек, проводить какие-то увеселительные мероприятия», – подчеркнул Имгрунт на своей странице в Instagram.

Также он напомнил, что с 28 марта по 5 апреля в Ялте закрываются все кинотеатры, парикмахерские, SPA-салоны, бассейны, рестораны, кафе – за исключением тех, которые работают на вынос.

В субботу, 28 марта, в Ялте устроили ярмарку, большинство посетителей которой – из группы риска по коронавирусу.

Ранее стало известно, что власти Крыма не стали отменять ярмарки, несмотря на угрозу распространения коронавирусной инфекции.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Какой сегодня праздник 29 марта. Сегодня, 29 марта 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Вчера : В Симферополе прошли ярмарки: посетители без масок, продукты не защищены. В Симферополе 28 марта с самого утра и на протяжении всего дня работают продовольственные ярмарки. Ярмарки пользуются большим спросом среди местного населения.

Вчера : Такой карантин: сельхозярмарки в Крыму продолжают работу. По распоряжению Главы Республики Крым Сергея Аксенова, для удовлетворения потребительского спроса крымчан и контроля цен продукции первой необходимости, сельскохозяйственные ярмарки продолжают свою работу.

Вчера : Какой сегодня праздник 28 марта. Сегодня, 28 марта 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.