Крымчан, нарушивших режим самоизоляции, принудительно посадят в обсерваторы

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Министр внутренних дел по Республике Крым Павел Каранда предложил принудительно помещать крымчан, не соблюдающих режим самоизоляции, в обсерваторы.

Как он сообщил сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму, за прошедшие сутки полицейские выявили 17 таких граждан.

«Наметилась негативная тенденция по несоблюдению гражданами порядка самоизоляции. Тех граждан, которые по предписанию должны находиться дома. За вчерашний день мы выявили 17 фактов. Двоих мы сразу нашли, привлекли их по статье 19.4 к административной ответственности, – сказал Каранда. – Мера ответственности небольшая, до тысячи рублей. Есть предложение по таким гражданам – сразу в обсерватор их помещать».

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Данную инициативу поддержал глава Крыма Сергей Аксенов. «Нарушивший режим самоизоляции помещается принудительно в обсерватор, – сказал Аксенов. – Ничего не надо? Все, кто нарушил режим самоизоляции, принудительно помещаются в обсерватор. Если обнаруживается, что при нарушении режима был кто-то заражен – уголовное дело. Причем так, чтобы весь ущерб от лечения и последствия легли на таких персонажей».

В Крыму на утро 29 марта количество выявлено 15 случаев заражения коронавирусом. Еще пять зараженных выявлено в Севастополе.

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Вчера : Аксенова будут проверять на коронавирус. Глава Республики Крым Сергей Аксенов и другие члены оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса в республике будут еженедельно сдавать тесты на COVID-19.