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Власть -> Земельные вопросы

Киев намерен добиваться отмены указа Путина о земле в Крыму

Воскресенье
29 марта 2020
12:58

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
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Март 2020
29 марта 2020


Киев намерен добиваться отмены указа Путина о земле в Крыму

© Новости Крыма

Министерство иностранных дел Украины намерено добиваться через международные суды отмены решения о запрете для иностранных граждан владеть землей в Крыму.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о расширении списка территорий, где иностранцы, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут владеть землей. В этот перечень вошли 11 районов и восемь городов Республики Крым, в том числе Армянск, Евпатория, Ялта, Алушта, Феодосия, Керчь. В Севастополе в список попали восемь муниципальных образований, включая Инкерман.

«Украина использует все возможности международного права и международных судебных инстанций для отмены указа и привлечения России к ответственности и за это правонарушение», - говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

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В МИД заявили, что подписание данного указа – «очередной незаконный шаг Москвы по присвоению объектов украинской государственной и частной собственности» в Крыму.

По мнению ведомства, это решение «грубо нарушает украинское законодательство и международное гуманитарное право».

МИД Украины в этой связи призывает международное сообщество «продолжать усиление давления на страну-агрессора, в том числе путем введения санкций».

Новости Крыма сообщали ранее:

Пятница, 27 марта 2020: США отреагировали на запрет для иностранцев владеть землей в Крыму. Указ президента РФ Владимира Путина о запрете для иностранных граждан владеть землей в Крыму усиливает основу для санкций против России, говорится в заявлении посольства США на Украине.

Пятница, 27 марта 2020: Как скажется на бизнесе в Крыму запрет для иностранцев владеть землей. Президент России Владимир Путин подписал изменения указ №26 от 9 января 2011 года, согласно которым иностранцам, зарубежным организациям и лицам без гражданства запрещено иметь в собственности землю в Республике Крым и Севастополе.

Среда, 25 марта 2020: У Зеленского назвали «военным преступлением» указ Путина по земле в Крыму. В представительстве президента Украины в АРК считают указ российского президента Владимира Путина об ограничении права на землю в Крыму «военным преступлением».

Среда, 25 марта 2020: Путин запретил гражданам Украины владеть землей в Крыму. Президент России Владимир Путин подписал Указ, согласно которому список территорий, где иностранцы не могут владеть землей, расширился и туда попала Республика Крым и Севастополь.

 

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Киев намерен добиваться отмены указа Путина о земле в Крыму

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