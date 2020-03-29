Чубаров призывает закрыть Крымский мост

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Рефат Чубаров заявил, что необходимо перекрыть Крымский мост.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Ситуация с распространением коронавируса в России, в частности в мегаполисах и особенно в Москве, будет стремительно ухудшаться. Наблюдаются все признаки того, что на днях въезд-выезд в/из Москвы может стать более жестким. Предчувствуя такое течение событий часть жителей российских мегаполисов, в частности Москвы, где стремительно ухудшается ситуация с коронавирусом, будут искать покой подальше от Москвы. Не исключено, что в Крыму», - написал Рефат Чубаров.

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По его мнению, именно через Крымский мост на полуостров приедет наибольшее количество жителей России, поэтому его надо срочно перекрыть.

Как ранее сообщалось, для борьбы с распространением коронавируса власти РК приняли ряд мер, среди которых закрытие всех заведений общественного питания, непродовольственных магазинов, развлекательных и торговых центров, спортзалов, саун и много другого.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Аксенов не будет закрывать продовольственные рынки и ярмарки в Крыму. Продовольственные рынки закрыты не будут, ярмарки, как действенный инструмент по регулированию ценовой политики, также будут проводиться.

Сегодня : Крымчан, нарушивших режим самоизоляции, принудительно посадят в обсерваторы. Министр внутренних дел по Республике Крым Павел Каранда предложил принудительно помещать крымчан, не соблюдающих режим самоизоляции, в обсерваторы.

Сегодня : В Крыму закрывают «наливайки», ломбарды и автомойки. В Крыму расширили список объектов, которые временно будут закрыты во время пандемии коронавируса.

Вчера : Аксенова будут проверять на коронавирус. Глава Республики Крым Сергей Аксенов и другие члены оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса в республике будут еженедельно сдавать тесты на COVID-19.