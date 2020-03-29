Часть предприятий в Крыму не выполнили ограничительные меры

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: На сельхозпредприятия в Крыму не распространяются карантинные меры На крымчанина, заразившего другого человека, хотят завести уголовное дело В Севастопольских больницах 38 человек проверяют на COVID-19 В Минздраве Крыма рассказали о состоянии зараженных коронавирусом В Крыму можно будет сдать тест на коронавирус за 1000 рублей

Введенные накануне ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса в Крыму не соблюдали только 5% предприятий.

Об этом в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.

«Во всех муниципальных образованиях были созданы мобильные группы, которые осуществляли выездные проверочные мероприятия. К ним были подключены вице-премьеры и профильные министерства. Проверено 8 673 объекта, выявлено 424 нарушения. В этот день были устранены 363 нарушения. По всем выявленным фактам нарушений администрациями, сотрудниками МВД и прокуратуры проведены разъяснительные и предупредительные мероприятия», – сообщил Гоцанюк.

По данным премьера, большинство крымчан прислушались к рекомендациям властей и находились дома. «Наименьшее количество граждан (на улице) было зафиксировано в Кировском, Раздольненском, Красноперекопском, Советском и Первомайском районах, Армянске, Евпатории и Бахчисарае. Чего не скажешь о Ялте, Судаке и Феодосии – люди гуляли вдоль набережной и так далее», – добавил он.

Читайте: В Крыму строят паром для морского сообщения на Дальнем Востоке

В Крыму на утро 29 марта количество выявлено 15 случаев заражения коронавирусом. Еще пять зараженных выявлено в Севастополе.

С 28 марта в Крыму прекратили работу все заведения общепита До 1 июня всем объектам размещения на полуострове запрещено принимать отдыхающих. В населенных пунктах Крыма проводится ежедневная дезинфекция подъездов в многоквартирных домах.

Новости Крыма сообщали ранее:

Пятница, 27 марта 2020 : Три супермаркета Ялты будут работать круглосуточно. Три супермаркета Ялты перейдут на круглосуточный режим работы.

Четверг, 26 марта 2020 : В Крыму заканчиваются макароны. В Крыму консервов хватит почти на два месяца, а вот запас макарон есть только на 20 дней.

Четверг, 26 марта 2020 : Риелторы ожидают повышения спроса на недвижимость в Крыму. Из-за падения рубля и закрытия границ РФ для предотвращения распространения коронавируса среди россиян повысился интерес к покупке недвижимости на Крымском полуострове.

Вторник, 24 марта 2020 : Как в Крыму обещают поддержать бизнес в период пандемии COVID-2019. Из-за ситуации с коронавирусом в Крыму приостановят штрафные санкции и введут рассрочки платежей по кредиту за госимущество.