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Аксенов не будет закрывать продовольственные рынки и ярмарки в Крыму

Воскресенье
29 марта 2020
17:47

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Март 2020
29 марта 2020


Аксенов не будет закрывать продовольственные рынки и ярмарки в Крыму

© Крым.реалии

Продовольственные рынки закрыты не будут, ярмарки, как действенный инструмент по регулированию ценовой политики, также будут проводиться.

Об этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на личной странице «ВКонтакте».

— Продовольственные рынки закрыты не будут, ярмарки, как действенный инструмент по регулированию ценовой политики, также будут проводиться. Однако следует ввести дополнительные меры по проведению ярмарочных мероприятий: прописать нормативное расстояние для установки торговых палаток на безопасное расстояние, — говорится в сообщении.

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Для предприятий торговли и сервиса уже сейчас внесены рекомендации по недопущению скопления граждан вблизи объектов торговли, а гражданам рекомендовано находиться в очередях на расстоянии не менее 2 метров друг от друга.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/29/aksenov-ne-budet-zakryvat-prodovolstvennye-rynki-i-yarmarki-v-krymu-129647/

 
 

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