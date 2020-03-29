Аксенов не будет закрывать продовольственные рынки и ярмарки в Крыму

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Севастополе отказались от идеи отменить пассажирские катера и паромы Чубаров призывает закрыть Крымский мост В Крыму больной COVID-19 заразил сотрудника медцентра Крымчан, нарушивших режим самоизоляции, принудительно посадят в обсерваторы В Крыму закрывают «наливайки», ломбарды и автомойки
Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Новости за:
2020
Март 2020
29 марта 2020
© Крым.реалии
Об этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на личной странице «ВКонтакте».
— Продовольственные рынки закрыты не будут, ярмарки, как действенный инструмент по регулированию ценовой политики, также будут проводиться. Однако следует ввести дополнительные меры по проведению ярмарочных мероприятий: прописать нормативное расстояние для установки торговых палаток на безопасное расстояние, — говорится в сообщении.
Читайте: Путин объявил следующую неделю нерабочей
Для предприятий торговли и сервиса уже сейчас внесены рекомендации по недопущению скопления граждан вблизи объектов торговли, а гражданам рекомендовано находиться в очередях на расстоянии не менее 2 метров друг от друга.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Чубаров призывает закрыть Крымский мост. Рефат Чубаров заявил, что необходимо перекрыть Крымский мост.
Сегодня: Крымчан, нарушивших режим самоизоляции, принудительно посадят в обсерваторы. Министр внутренних дел по Республике Крым Павел Каранда предложил принудительно помещать крымчан, не соблюдающих режим самоизоляции, в обсерваторы.
Сегодня: В Крыму закрывают «наливайки», ломбарды и автомойки. В Крыму расширили список объектов, которые временно будут закрыты во время пандемии коронавируса.
Вчера: Аксенова будут проверять на коронавирус. Глава Республики Крым Сергей Аксенов и другие члены оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса в республике будут еженедельно сдавать тесты на COVID-19.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/29/aksenov-ne-budet-zakryvat-prodovolstvennye-rynki-i-yarmarki-v-krymu-129647/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
19:10 В Севастополе отказались от идеи отменить пассажирские катера и паромы
18:41 Чубаров призывает закрыть Крымский мост
17:47 Аксенов не будет закрывать продовольственные рынки и ярмарки в Крыму
17:04 В Крыму больной COVID-19 заразил сотрудника медцентра
16:54 Крымчан, нарушивших режим самоизоляции, принудительно посадят в обсерваторы
16:13 В Крыму закрывают «наливайки», ломбарды и автомойки
15:42 На сельхозпредприятия в Крыму не распространяются карантинные меры
14:57 На крымчанина, заразившего другого человека, хотят завести уголовное дело