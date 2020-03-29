Аксенов не будет закрывать продовольственные рынки и ярмарки в Крыму

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Продовольственные рынки закрыты не будут, ярмарки, как действенный инструмент по регулированию ценовой политики, также будут проводиться.

Об этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на личной странице «ВКонтакте».

— Продовольственные рынки закрыты не будут, ярмарки, как действенный инструмент по регулированию ценовой политики, также будут проводиться. Однако следует ввести дополнительные меры по проведению ярмарочных мероприятий: прописать нормативное расстояние для установки торговых палаток на безопасное расстояние, — говорится в сообщении.

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Для предприятий торговли и сервиса уже сейчас внесены рекомендации по недопущению скопления граждан вблизи объектов торговли, а гражданам рекомендовано находиться в очередях на расстоянии не менее 2 метров друг от друга.

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