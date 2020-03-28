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За прошедшие сутки в Крыму не зафиксировано новых случаев коронавируса

Суббота
28 марта 2020
09:12

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Март 2020
28 марта 2020


За прошедшие сутки в Крыму не зафиксировано новых случаев коронавируса

© Ведомости

Глава Республики Крым заметил, что отсутствие плохих новостей – уже хорошая новость, и снова попросил крымчан оставаться дома.

Об этом Аксенов Сергей заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Отсутствие плохих новостей означает, что все хорошо – имею ввиду, что у нас нет за прошедшие сутки ни одного заразившегося, с чем вас и поздравляю. Успокаиваться на этом, конечно, не нужно, это естественный процесс, текучка, — подчеркнул Аксенов.

Также глава Крыма напомнил, что на ближайшую неделю главная задача – контроль за соблюдением ограничительных мер.

— С учетом того, что сегодня уже начали действовать наши ограничительные меры, имею ввиду по соблюдению карантина, вся эта неделя посвящена контролю за выполнением этих мер. То есть если мы с вами будем принимать тут какие-то решения, а они не будут выполнять, то грош им цена. Жесточайший контроль. Все без исключения должны выполнить требования штаба. Сегодня экспертов всех читал, причина распространения одна – нарушение карантина. Прошу еще раз всех, оставайтесь дома. Просим вас, уважаемые крымчане всех возрастов, давайте не будем играться. Чем жестче пройдем этот курс, тем он будет короче, — заявил Аксенов.

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