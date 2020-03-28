Власти разрешили снести деревья в Симферополе

Подрядчик строительства канализационного коллектора глубокого заложения в Симферополе получил порубочный билет на снос около 30 деревьев на территории одной из своих стройплощадок, расположенной вблизи парка им. Гагарина.

Об этом сообщила начальник департамента капитального строительства администрации города Алла Кудряшова.

«На участке возле входа в парк имени Гагарина на улице Набережной ведется подготовка к строительству шахты №5 – это техническое сооружение, которое необходимо для дальнейшего строительства канализационного коллектора, – цитирует Кудряшову пресс-служба администрации. – Подрядчиком осуществлена компенсационная выплата, оформлен в установленном порядке порубочный билет. На этом участке будет вырублено порядка 30 деревьев».

По словам главного инженера компании-подрядчика Андрея Булыгина, вырубка зеленых насаждений – вынужденная мера, которая необходима для строительства важного для Симферополя объекта. «Мы стараемся минимизировать количество деревьев, подлежащих сносу, и вести строительство более щадящими методами. Здесь на самом деле будет находиться сразу две поворотные шахты, сложный такой рисунок, под землей будет делаться еще штольня, – отметил он. – Поэтому вырубка деревьев – это вынужденная мера, так как большая часть из них расположена в месте, где находится шахта. К сожалению, шахты не могут располагаться как-то хаотично, то есть технология строительства подразумевает ее размещение в определенном месте».

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По информации компании-подрядчика, строительно-монтажные работы планируется начать в конце марта. Строители приступили к подготовительным работам в конце января. В целом проект предусматривает строительство коллектора длиной 17 381 метр, в том числе 31 шахты, для которых потребуется создание 31 строительной площадки. Коллектор будет состоять из тоннеля диаметром от 2 до 2,4 метра. Вся трасса запроектирована таким образом, что не проходит ни под одним зданием и сооружением.

По данным департамента капстроительства администрации Симферополя, существует риск неосвоения 2,2 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета, из-за ошибок подрядчика разработки проекта и строительства канализационного коллектора глубокого заложения.

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