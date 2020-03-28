Власти разрешили снести деревья в Симферополе

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Симферополь
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2020
Март 2020
28 марта 2020
Об этом сообщила начальник департамента капитального строительства администрации города Алла Кудряшова.
«На участке возле входа в парк имени Гагарина на улице Набережной ведется подготовка к строительству шахты №5 – это техническое сооружение, которое необходимо для дальнейшего строительства канализационного коллектора, – цитирует Кудряшову пресс-служба администрации. – Подрядчиком осуществлена компенсационная выплата, оформлен в установленном порядке порубочный билет. На этом участке будет вырублено порядка 30 деревьев».
По словам главного инженера компании-подрядчика Андрея Булыгина, вырубка зеленых насаждений – вынужденная мера, которая необходима для строительства важного для Симферополя объекта. «Мы стараемся минимизировать количество деревьев, подлежащих сносу, и вести строительство более щадящими методами. Здесь на самом деле будет находиться сразу две поворотные шахты, сложный такой рисунок, под землей будет делаться еще штольня, – отметил он. – Поэтому вырубка деревьев – это вынужденная мера, так как большая часть из них расположена в месте, где находится шахта. К сожалению, шахты не могут располагаться как-то хаотично, то есть технология строительства подразумевает ее размещение в определенном месте».
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По информации компании-подрядчика, строительно-монтажные работы планируется начать в конце марта. Строители приступили к подготовительным работам в конце января. В целом проект предусматривает строительство коллектора длиной 17 381 метр, в том числе 31 шахты, для которых потребуется создание 31 строительной площадки. Коллектор будет состоять из тоннеля диаметром от 2 до 2,4 метра. Вся трасса запроектирована таким образом, что не проходит ни под одним зданием и сооружением.
По данным департамента капстроительства администрации Симферополя, существует риск неосвоения 2,2 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета, из-за ошибок подрядчика разработки проекта и строительства канализационного коллектора глубокого заложения.
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