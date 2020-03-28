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В Ялте закрыли набережную и парки города

Суббота
28 марта 2020
20:16

Использованы материалы: Новости Крыма, Ялта-24

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Март 2020
28 марта 2020


В Ялте закрыли набережную и парки города

© Подслушано в Ялте

В Ялте с сегодняшнего для закрыт доступ в Приморский и Пионерский парк, также перекрыта набережная города.

Как сообщила руководитель аппарата администрации Ялты Ирина Романец, данные меры предприняты для профилактики нераспространения коронавируса. Пользуясь тем, что большинство людей сейчас сидит дома, на набережной будут продолжены ремонтные работы по замене плитки.

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Администрация Ялты еще раз призывает горожан и жителей поселков находиться дома.

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Вчера: В Симферополе закрыли детский парк. Работа Детского парка Симферополя временно приостановлена в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

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Вчера: Севастополь выделит 45 млн рублей на покупку масок и антисептиков. Правительство Севастополя выделит из резервного фонда почти 45 млн рублей на профилактические мероприятия по предупреждению распространению коронавирусной инфекции и закупку индивидуальных средств защиты.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/28/v-yalte-zakryli-naberezhnuju-i-parki-goroda-129633/

 
 

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