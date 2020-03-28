В Ялте закрыли набережную и парки города

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В Ялте с сегодняшнего для закрыт доступ в Приморский и Пионерский парк, также перекрыта набережная города.

Как сообщила руководитель аппарата администрации Ялты Ирина Романец, данные меры предприняты для профилактики нераспространения коронавируса. Пользуясь тем, что большинство людей сейчас сидит дома, на набережной будут продолжены ремонтные работы по замене плитки.

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Администрация Ялты еще раз призывает горожан и жителей поселков находиться дома.

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