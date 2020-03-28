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В Симферополе прошли ярмарки: посетители без масок, продукты не защищены

Суббота
28 марта 2020
19:19

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Март 2020
28 марта 2020


В Симферополе прошли ярмарки: посетители без масок, продукты не защищены

© Крым.реалии

В Симферополе 28 марта с самого утра и на протяжении всего дня работают продовольственные ярмарки. Ярмарки пользуются большим спросом среди местного населения.

Большинство торговцев на одной из ярмарок соблюдают масочный режим. Однако весь товар находится на открытом воздухе, без соответствующей защиты. Посетители ярмарок приходят преимущественно без масок, в первую очередь, это касается людей преклонного возраста.

Напомним, проведение ярмарок власти Крыма не стали отменять, несмотря на угрозу распространения коронавирусной инфекции.

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«Ярмарки мы не отменяем, но на каждой должен быть администратор. Кучность не допускать, соблюдать расстояние. Кто не будет соблюдать – закроем», – заявил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции на полуострове.

По состоянию на 28 марта 2020 года на Крымском полуострове зафиксировано 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией: 15 – в Крыму и 5 – в Севастополе.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Такой карантин: сельхозярмарки в Крыму продолжают работу. По распоряжению Главы Республики Крым Сергея Аксенова, для удовлетворения потребительского спроса крымчан и контроля цен продукции первой необходимости, сельскохозяйственные ярмарки продолжают свою работу.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/28/v-simferopole-proshli-yarmarki-posetiteli-bez-masok-produkty-ne-zashisheny-129628/

 
 

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