Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Происшествия -> Криминал

В Симферополе по горячим следам задержали убийцу-рецидивиста

Суббота
28 марта 2020
11:54

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Март 2020
28 марта 2020


В Симферополе полиция задержала подозреваемого в убийстве 56-летнего местного жителя.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В отдел полиции Симферополя поступило сообщение о том, что медиками констатирована смерть 56-летнего мужчины, который был обнаружен на улице с телесными повреждениями.

— Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Республике Крым совместно с коллегами из отдела полиции №2 «Киевский» УМВД России по Симферополю в короткие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался 34-летний ранее неоднократно судимый житель Симферополя, который в общей сложности провел 13 лет в местах лишения свободы, — уточнили в пресс-службе.

Читайте: В Севастополе нетрезвая женщина ограбила мужчину

Оперативники совместно со следователями ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю задержали злоумышленника.

Как выяснилось, ранее подозреваемый и его приятель распивали вместе спиртные напитки. В ходе застолья между мужчинами произошел конфликт на бытовой почве.

Недолго думая, хозяин жилья разрешил ссору кардинально — нанес несколько ударов гостю и выгнал его. Впоследствии мужчина от полученных травм скончался. 

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Крымчанин угнал автомобиль, чтобы отвезти украденные аккумуляторы в пункт приема лома. Полицейские задержали жителя Симферопольского района, который угнал автомобиль, чтобы отвезти в пункт приема металлолома украденные аккумуляторы.

Вчера: В Симферополе мужчина напал на электромонтера «Крымэнерго». Житель одного из домов в Симферополе напал на электромонтера «Крымэнерго», который занимался устранением аварии.

Четверг, 26 марта 2020: В Крыму поймали вора, совершившего 54 кражи. Сотрудники полиции в Алуште задержали мужчину по подозрению в серии краж.

Четверг, 26 марта 2020: В Ялте задержали похитителя телевизоров. В Ялте оперуполномоченные уголовного розыска задержали подозреваемого в квартирной краже, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/28/v-simferopole-po-goryachim-sledam-zaderzhali-ubiitsuretsidivista-129570/

 
 

Криминал

Следком сообщил, за что задержали севастопольского проректора

Следком сообщил, за что задержали севастопольского проректора

В Крыму вор помыл после кражи пол

В Крыму вор помыл после кражи пол

Крым и Севастополь не пользуются популярностью у кибермошенников

Крым и Севастополь не пользуются популярностью у кибермошенников

В Керчи ФСБ задержала последователей Рослякова

В Керчи ФСБ задержала последователей Рослякова

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Опубликован перечень заболеваний, при которых требуется самоизоляция
СЮЖЕТ
Коронавирус

Опубликован перечень заболеваний, при которых требуется самоизоляция

Тренды недели

Соловьев - крымчанам: «Вы что, оборзели, пахать не пробовали?!»

Соловьев - крымчанам: «Вы что, оборзели, пахать не пробовали?!»

В каких городах Крыма находятся зараженные коронавирусом

В каких городах Крыма находятся зараженные коронавирусом

Поклонская попросила россиян не ехать в Крым

Поклонская попросила россиян не ехать в Крым

В Крыму уже семь зараженных коронавирусом

В Крыму уже семь зараженных коронавирусом

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.