В Симферополе по горячим следам задержали убийцу-рецидивиста

В Симферополе полиция задержала подозреваемого в убийстве 56-летнего местного жителя.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В отдел полиции Симферополя поступило сообщение о том, что медиками констатирована смерть 56-летнего мужчины, который был обнаружен на улице с телесными повреждениями.

— Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Республике Крым совместно с коллегами из отдела полиции №2 «Киевский» УМВД России по Симферополю в короткие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался 34-летний ранее неоднократно судимый житель Симферополя, который в общей сложности провел 13 лет в местах лишения свободы, — уточнили в пресс-службе.

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Оперативники совместно со следователями ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю задержали злоумышленника.

Как выяснилось, ранее подозреваемый и его приятель распивали вместе спиртные напитки. В ходе застолья между мужчинами произошел конфликт на бытовой почве.

Недолго думая, хозяин жилья разрешил ссору кардинально — нанес несколько ударов гостю и выгнал его. Впоследствии мужчина от полученных травм скончался.

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