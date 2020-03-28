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В Севастополе целый отель с туристами и работниками закрыт на двухнедельный карантин

Суббота
28 марта 2020
10:12

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Март 2020
28 марта 2020


В Севастополе целый отель с туристами и работниками закрыт на двухнедельный карантин

© Вести Севастополь

Гости и сотрудники отеля «Аквамарин» в Севастополе две недели будут находиться под охраной в закрытом на карантин отельном комплексе.

Эти меры вызваны вирусом COVID-19, подтвердившимся у одной из проживающих там женщин.

«Женщина, которая прибыла из Великобритании, проживала в отдельном корпусе — личных апартаментах отельного комплекса Аквамарин. Это фактически отдельно стоящий жилой дом. Сейчас она находится в режиме изоляции в инфекционной больнице вместе с семьей. В настоящий момент мы установили, что за пределы комплекса она не выходила. <...>Мы вводим на территории отельного комплекса Аквамарин карантинный режим. Соответственно, все гости, персонал, жители этого корпуса будут находиться в режиме самоизоляции внутри номеров, охрана обеспечена. Беспокоиться не нужно», — сообщил вице-губернатор Денис Солодовников во время выездного совещания, которое, видимо, в подтверждение относительной безопасности ситуации было проведено прямо на территории отеля.

Отметим, что вчера главный государственный санитарный врач Севастополя Роман Проскурнин официально сообщил, что постоялица отеля — вернувшаяся после учебы в Великобритании девушка — была замечена в нарушении режима самоизоляции.

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«Сейчас сюда выехала группа эпидемиологов. С руководством отеля проведена беседа, сейчас будет выписываться предписание с теми мероприятиями, которые должны будут проводиться», — отметил Роман Проскурнин на совещании в «Аквамарине».

Он отметил, что у родных заболевшей инфекция не обнаружена.

Собственник отельного комплекса «Аквамарин», экс-министр обороны Украины Павел Лебедев, сообщил, что все средства будут направлены на уборку и локализацию очага заражения.

«Все проживающие будут на карантине 14 дней. В противном случае их переведут в инфекционную больницу», — заявил он.

Сколько именно человек стали заложниками пятизвездочного отеля и были ли в нем предприняты какие-то меры предупреждения подобной ситуации, не уточняется.

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