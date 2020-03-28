В Севастополе целый отель с туристами и работниками закрыт на двухнедельный карантин

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Крыму подтвержден новый случай заражения коронавирусом Опубликован перечень заболеваний, при которых требуется самоизоляция Постояльца гостиницы «Ялта-Интурист» поместили в обсерватор Трое крымчан пытались сбежать на материковую Украину от режима самоизоляции Еще 15 крымчан путешествовали на лайнере MSC Bellissima и не заявили о себе
Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост
Регионы Крыма: Севастополь
Новости за:
2020
Март 2020
28 марта 2020
© Вести Севастополь
Эти меры вызваны вирусом COVID-19, подтвердившимся у одной из проживающих там женщин.
«Женщина, которая прибыла из Великобритании, проживала в отдельном корпусе — личных апартаментах отельного комплекса Аквамарин. Это фактически отдельно стоящий жилой дом. Сейчас она находится в режиме изоляции в инфекционной больнице вместе с семьей. В настоящий момент мы установили, что за пределы комплекса она не выходила. <...>Мы вводим на территории отельного комплекса Аквамарин карантинный режим. Соответственно, все гости, персонал, жители этого корпуса будут находиться в режиме самоизоляции внутри номеров, охрана обеспечена. Беспокоиться не нужно», — сообщил вице-губернатор Денис Солодовников во время выездного совещания, которое, видимо, в подтверждение относительной безопасности ситуации было проведено прямо на территории отеля.
Отметим, что вчера главный государственный санитарный врач Севастополя Роман Проскурнин официально сообщил, что постоялица отеля — вернувшаяся после учебы в Великобритании девушка — была замечена в нарушении режима самоизоляции.
Читайте: В Минздраве России дополнили список лекарств от коронавируса
«Сейчас сюда выехала группа эпидемиологов. С руководством отеля проведена беседа, сейчас будет выписываться предписание с теми мероприятиями, которые должны будут проводиться», — отметил Роман Проскурнин на совещании в «Аквамарине».
Он отметил, что у родных заболевшей инфекция не обнаружена.
Собственник отельного комплекса «Аквамарин», экс-министр обороны Украины Павел Лебедев, сообщил, что все средства будут направлены на уборку и локализацию очага заражения.
«Все проживающие будут на карантине 14 дней. В противном случае их переведут в инфекционную больницу», — заявил он.
Сколько именно человек стали заложниками пятизвездочного отеля и были ли в нем предприняты какие-то меры предупреждения подобной ситуации, не уточняется.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Крыму подтвержден новый случай заражения коронавирусом. В Республике Крым подтвержден новый случай коронавирусной инфекции, сообщил в субботу глава РК Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.
Сегодня: Опубликован перечень заболеваний, при которых требуется самоизоляция. Крымское правительство опубликовало перечень заболеваний, при наличии которых от граждан требуется соблюдение режима самоизоляции.
Сегодня: Постояльца гостиницы «Ялта-Интурист» поместили в обсерватор. Постояльца гостиницы «Ялта-Интурист» решили поместить в обсерватор, чтобы проверить на коронавирус.
Сегодня: Еще 15 крымчан путешествовали на лайнере MSC Bellissima и не заявили о себе. Пассажирами лайнера, на котором находились большинство заболевших в республике, были еще 15 крымчан – их данные уже установлены.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/28/v-sevastopole-tselyi-otel-s-turistami-i-rabotnikami-zakryt-na-dvuhnedelnyi-karantin-129608/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
12:39 Под Симферополем незаконно вырубили 1600 деревьев
12:20 В Крыму подтвержден новый случай заражения коронавирусом
11:54 В Симферополе по горячим следам задержали убийцу-рецидивиста
11:52 Опубликован перечень заболеваний, при которых требуется самоизоляция
11:24 Постояльца гостиницы «Ялта-Интурист» поместили в обсерватор
11:09 Крымчанин угнал автомобиль, чтобы отвезти украденные аккумуляторы в пункт приема лома
11:08 Трое крымчан пытались сбежать на материковую Украину от режима самоизоляции
10:27 Еще 15 крымчан путешествовали на лайнере MSC Bellissima и не заявили о себе