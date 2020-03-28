В Крыму заявили, что запрет на прием туристов официально признают «форс-мажором»

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Совет министров республики занимается разработкой мер поддержки туристической отрасли в связи с пандемией коронавируса. В частности, введенный правительством России запрет на прием туристов будет назван «форс-мажором» со всеми вытекающими последствиями.

Об этом сообщает пресс-служба Минкурортов Крыма.

Ранее сообщалось, что в соответствии с указом главы Крыма, с 28 марта по 1 июня временно приостанавливается бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях и гостиницах. При этом отдыхающим, которые сейчас находятся в объектах размещения, должны быть обеспечены условия для самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления.

«Правительство Крыма прорабатывает меры поддержки туристической отрасли: отсрочки по налоговым платежам, налоговые каникулы, снижение ставок, прямое субсидирование, и внесение изменений в законодательство в сфере туризма», - говорится в сообщении.

По информации республиканского Минкурортов, Торгово-промышленная палата РФ признает ситуацию в туристической сфере «форс-мажором» и готово выдавать представителям гостиниц, санаториев и других мест размещения соответствующие подтверждающие документы.

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Форс-мажор — непредсказуемое событие, независящее от воли сторон, участвующих в сделке, но ведущее к невозможности исполнения договорных обязательств. Формально, в гражданско-правовых системах форс-мажор определяется как обстоятельство, которое освобождает стороны, заключившие договор, от ответственности.

В пятницу стало известно, что на полуострове зафиксировано семь новых случаев заболевания COVID-2019. Всего в Крыму 14 случаев инфицирования. Из 14 заболевших 71% - это лица, которые путешествовали на одном круизном лайнере «Белиссимо» из ОАЭ. Кроме этого, стало известно о пяти случаях заражения коронавирусной инфекцией в Севастополе.

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Среда, 25 марта 2020 : Аксенов призвал срочно уменьшить турпоток в Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал туроператоров не предпринимать никаких специальных мер по увеличению туристического потока в Крым в апреле в связи с угрозой распространения коронавируса.

Среда, 25 марта 2020 : Турфорум в Ялте переносится из-за угрозы коронавируса. Из-за распространения коронавирусной инфекции переносится 10-й туристический форум «Открытый Крым», который в этом году планировали провести в апреле в Ялте.