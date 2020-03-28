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В Крыму заявили, что запрет на прием туристов официально признают «форс-мажором»

Суббота
28 марта 2020
08:35

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
28 марта 2020


В Крыму заявили, что запрет на прием туристов официально признают «форс-мажором»

© Новости Крыма

Совет министров республики занимается разработкой мер поддержки туристической отрасли в связи с пандемией коронавируса. В частности, введенный правительством России запрет на прием туристов будет назван «форс-мажором» со всеми вытекающими последствиями.

Об этом сообщает пресс-служба Минкурортов Крыма.

Ранее сообщалось, что в соответствии с указом главы Крыма, с 28 марта по 1 июня временно приостанавливается бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях и гостиницах. При этом отдыхающим, которые сейчас находятся в объектах размещения, должны быть обеспечены условия для самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления. 

«Правительство Крыма прорабатывает меры поддержки туристической отрасли: отсрочки по налоговым платежам, налоговые каникулы,  снижение ставок, прямое субсидирование, и внесение изменений в законодательство в сфере туризма», - говорится в сообщении.

По информации республиканского Минкурортов, Торгово-промышленная палата РФ признает ситуацию в туристической сфере «форс-мажором» и готово выдавать представителям гостиниц, санаториев и других мест размещения соответствующие подтверждающие документы.

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Форс-мажор — непредсказуемое событие, независящее от воли сторон, участвующих в сделке, но ведущее к невозможности исполнения договорных обязательств. Формально, в гражданско-правовых системах форс-мажор определяется как обстоятельство, которое освобождает стороны, заключившие договор, от ответственности.

В пятницу стало известно, что на полуострове зафиксировано семь новых случаев заболевания COVID-2019. Всего в Крыму 14 случаев инфицирования. Из 14 заболевших 71% - это лица, которые путешествовали на одном круизном лайнере «Белиссимо» из ОАЭ. Кроме этого, стало известно о пяти случаях заражения коронавирусной инфекцией в Севастополе.  

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Крым на карантине и без туристов: закрывается все. В Крыму разработали ограничительные меры на следующую неделю, объявленную нерабочей.

Вчера: Власти России решили закрыть Крым от туристов. Правительство России поручилj временно приостановить работу мест размещения, расположенные в курортах федерального, регионального и местного значения из-за угрозы распространения коронавируса.

Среда, 25 марта 2020: Аксенов призвал срочно уменьшить турпоток в Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал туроператоров не предпринимать никаких специальных мер по увеличению туристического потока в Крым в апреле в связи с угрозой распространения коронавируса.

Среда, 25 марта 2020: Турфорум в Ялте переносится из-за угрозы коронавируса. Из-за распространения коронавирусной инфекции переносится 10-й туристический форум «Открытый Крым», который в этом году планировали провести в апреле в Ялте.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/3/28/v-krymu-zayavili-chto-zapret-na-priem-turistov-ofitsialno-priznajut-forsmazhorom-129603/

 
 

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