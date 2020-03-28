В Крыму появятся еще два обсерватора для профилактики коронавируса

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Евпаторийский обсерватор будет запущен в работу в субботу 28 марта, еще два, в Керчи и Ялте, появятся в ближайшие дни.

Об этом на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции заявила главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская.

«С 28 марта все лица, которые находятся под меднаблюдением, будут направлены в обсерваторы. Прощу дать поручение Ялте и Керчи в максимально короткие сроки развернуть свои обсерваторы и подготовиться к развертыванию», - обратилась Пеньковская к главе республики Сергею Аксенову.

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Аксенов в свою очередь поручил главам Ялтинского и Керченского муниципалитетов лично проконтролировать процесс по организации учреждений.

Пеньковская также добавила, что медицинские сотрудники, которые будут работать в обсерваторах, переводятся на закрытый режим с проживанием на территориях учреждений.

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