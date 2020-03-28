Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Крыму заявили, что запрет на прием туристов официально признают «форс-мажором» Минобороны России строит в Севастополе новый медцентр Общественный транспорт Крыма останавливать пока не будут В Крыму семь человек нарушили режим самоизоляции Ученые изучают возможность распространения коронавируса через воду

В Крыму появятся еще два обсерватора для профилактики коронавируса

Суббота
28 марта 2020
08:09

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
28 марта 2020


Евпаторийский обсерватор будет запущен в работу в субботу 28 марта, еще два, в Керчи и Ялте, появятся в ближайшие дни.

Об этом на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции заявила главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская.

«С 28 марта все лица, которые находятся под меднаблюдением, будут направлены  в обсерваторы. Прощу дать поручение Ялте и Керчи в максимально короткие сроки развернуть свои обсерваторы и подготовиться к развертыванию», - обратилась Пеньковская к главе республики Сергею Аксенову.

Читайте: В Крыму число зараженных коронавирусом удвоилось

Аксенов в свою очередь поручил главам Ялтинского и Керченского муниципалитетов лично проконтролировать процесс по организации учреждений.

Пеньковская также добавила, что медицинские сотрудники, которые будут работать в обсерваторах, переводятся  на закрытый режим с проживанием на территориях учреждений.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: В Крыму семь человек нарушили режим самоизоляции. Медицинские работники Красногвардейской центральной районной больницы обратились к жителям с просьбой соблюдать карантин и с пониманием отнестись к изменениям в режиме работы больниц.

Вчера: Ученые изучают возможность распространения коронавируса через воду. Барьеры системы очистки воды хорошо справляются с вирусами, однако загрязненная фекалиями больного вода может стать источником заражения для человека.

Вчера: В Минздраве России дополнили список лекарств от коронавируса. Министерство здравоохранения РФ дополнило список препаратов для профилактики и лечения коронавирусной инфекции.

Вчера: Врач рассказал когда ожидать всплеска COVID-19 в России. Главный врач больницы в столичной Коммунарке Денис Проценко полагает, что всплеск заражения коронавирусом в России придется на начало апреля.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/28/v-krymu-poyavyatsya-eshe-dva-observatora-dlya-profilaktiki-koronavirusa-129577/

 
 

Проблемы здравоохранения

Ученые изучают возможность распространения коронавируса через воду

Ученые изучают возможность распространения коронавируса через воду

В Минздраве России дополнили список лекарств от коронавируса

В Минздраве России дополнили список лекарств от коронавируса

Врач рассказал когда ожидать всплеска COVID-19 в России

Врач рассказал когда ожидать всплеска COVID-19 в России

Новый медцентр под Симферополем обещают открыть в течение двух недель

Новый медцентр под Симферополем обещают открыть в течение двух недель

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте
СЮЖЕТ
Водный кризис

Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте

Тренды недели

Соловьев - крымчанам: «Вы что, оборзели, пахать не пробовали?!»

Соловьев - крымчанам: «Вы что, оборзели, пахать не пробовали?!»

В каких городах Крыма находятся зараженные коронавирусом

В каких городах Крыма находятся зараженные коронавирусом

Поклонская попросила россиян не ехать в Крым

Поклонская попросила россиян не ехать в Крым

В Крыму уже семь зараженных коронавирусом

В Крыму уже семь зараженных коронавирусом

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.