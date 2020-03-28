В Крыму подтвержден новый случай заражения коронавирусом

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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28 марта 2020
«Установлено, что данное лицо контактировало с прибывшим из неблагополучной страны по новой коронавирусной инфекции, который, в свою очередь, не соблюдал режим самоизоляции», – сообщил руководитель региона.
По словам главы республики, по данному случаю проводятся профилактические мероприятия, определен круг контактных лиц.
«Лица из числа близких контактов госпитализированы в инфекционные отделения, лица из числа отдаленных контактов находятся под медицинским наблюдением по месту жительства на изоляции. Организовано лабораторное обследование указанных лиц», – добавил Аксенов.
Глава РК напомнил возвращающимся из зарубежных поездок гражданам о необходимости соблюдения строгого режима самоизоляции на дому во избежание распространения инфекции. Такие лица должны в обязательном порядке сообщить о себе в поликлинику по месту жительства по телефону или на любой из номеров горячей линии, которые работают в министерствах и ведомствах республики.
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До сегодняшнего дня в Крыму было официально подтверждено 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Роспотребнадзора, все случаи являются «завозными». Так, 10 из 14 зараженных путешествовали в ОАЭ на круизном лайнере Bellissima.
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