Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Опубликован перечень заболеваний, при которых требуется самоизоляция Постояльца гостиницы «Ялта-Интурист» поместили в обсерватор Трое крымчан пытались сбежать на материковую Украину от режима самоизоляции Еще 15 крымчан путешествовали на лайнере MSC Bellissima и не заявили о себе Карантин в действии: в РПЦ отказались закрыть храмы

В Крыму подтвержден новый случай заражения коронавирусом

Суббота
28 марта 2020
12:20

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
28 марта 2020


В Республике Крым подтвержден новый случай коронавирусной инфекции, сообщил в субботу глава РК Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

«Установлено, что данное лицо контактировало с прибывшим из неблагополучной страны по новой коронавирусной инфекции, который, в свою очередь, не соблюдал режим самоизоляции», – сообщил руководитель региона.

По словам главы республики, по данному случаю проводятся профилактические мероприятия, определен круг контактных лиц.

«Лица из числа близких контактов госпитализированы в инфекционные отделения, лица из числа отдаленных контактов находятся под медицинским наблюдением по месту жительства на изоляции. Организовано лабораторное обследование указанных лиц», – добавил Аксенов.

Глава РК напомнил возвращающимся из зарубежных поездок гражданам о необходимости соблюдения строгого режима самоизоляции на дому во избежание распространения инфекции. Такие лица должны в обязательном порядке сообщить о себе в поликлинику по месту жительства по телефону или на любой из номеров горячей линии, которые работают в министерствах и ведомствах республики.

Читайте: В Севастополе целый отель с туристами и работниками закрыт на двухнедельный карантин

До сегодняшнего дня в Крыму было официально подтверждено 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Роспотребнадзора, все случаи являются «завозными». Так, 10 из 14 зараженных путешествовали в ОАЭ на круизном лайнере Bellissima.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Опубликован перечень заболеваний, при которых требуется самоизоляция. Крымское правительство опубликовало перечень заболеваний, при наличии которых от граждан требуется соблюдение режима самоизоляции.

Сегодня: Постояльца гостиницы «Ялта-Интурист» поместили в обсерватор. Постояльца гостиницы «Ялта-Интурист» решили поместить в обсерватор, чтобы проверить на коронавирус.

Сегодня: Еще 15 крымчан путешествовали на лайнере MSC Bellissima и не заявили о себе. Пассажирами лайнера, на котором находились большинство заболевших в республике, были еще 15 крымчан – их данные уже установлены.

Сегодня: В Севастополе целый отель с туристами и работниками закрыт на двухнедельный карантин. Гости и сотрудники отеля «Аквамарин» в Севастополе две недели будут находиться под охраной в закрытом на карантин отельном комплексе.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/28/v-krymu-podtverzhden-novyi-sluchai-zarazheniya-koronavirusom-129615/

 
 

Проблемы здравоохранения

Опубликован перечень заболеваний, при которых требуется самоизоляция

Опубликован перечень заболеваний, при которых требуется самоизоляция

В Севастополе целый отель с туристами и работниками закрыт на двухнедельный карантин

В Севастополе целый отель с туристами и работниками закрыт на двухнедельный карантин

За прошедшие сутки в Крыму не зафиксировано новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Крыму не зафиксировано новых случаев коронавируса

Ученые изучают возможность распространения коронавируса через воду

Ученые изучают возможность распространения коронавируса через воду

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Опубликован перечень заболеваний, при которых требуется самоизоляция
СЮЖЕТ
Коронавирус

Опубликован перечень заболеваний, при которых требуется самоизоляция

Тренды недели

Соловьев - крымчанам: «Вы что, оборзели, пахать не пробовали?!»

Соловьев - крымчанам: «Вы что, оборзели, пахать не пробовали?!»

В каких городах Крыма находятся зараженные коронавирусом

В каких городах Крыма находятся зараженные коронавирусом

Поклонская попросила россиян не ехать в Крым

Поклонская попросила россиян не ехать в Крым

В Крыму уже семь зараженных коронавирусом

В Крыму уже семь зараженных коронавирусом

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.