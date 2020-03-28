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В Крыму под медицинским наблюдением из-за коронавируса находится 2414 человек

Суббота
28 марта 2020
14:22

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Март 2020
28 марта 2020


В Крыму под медицинским наблюдением из-за коронавируса находится 2414 человек

© Новости Крыма

Число граждан, находящихся под медицинским наблюдением из-за ситуации с коронавирусом, превысило 3,4 тыс человек.

Об этом в ходе ежедневного доклада о мерах по предотвращению распространения новой инфекции в Крыму сообщил министр здравоохранения республики Игорь Чемоданов.

«На сегодняшний день у нас находятся под наблюдением 3 414 человек. Под динамическим наблюдением 3 336 человек, – сообщил он. – Все люди с установленным диагнозом, кто находился в состоянии средней тяжести, без отрицательной динамики. В основном все в удовлетворительном состоянии на утро».

В Крыму на утро 27 марта количество выявленных случаев заражения коронавирусом составило 14. Новые заразившиеся прибыли из ОАЭ, они находились в круизах на двух лайнерах. Под наблюдением в республике находится 2 230 человек, 2 169 человек – под карантином дома.

По состоянию на 27 марта всего в России зафиксировано 1264 случаев заражения новой инфекцией, 196 из них – за последние сутки. Большая часть зараженных находится в Москве. По количеству зараженных вирусом Крым вместе с Севастополем находятся на пятом месте в стране.

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С 17 марта в Крыму действует режим повышенной готовности с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. С 28 марта по 5 апреля в Крыму не будут работать заведения общепита, по 14 апреля отменяются льготы на проезд в общественном транспорте. 

До 1 июня всем объектам размещения на полуострове запрещено принимать отдыхающих, а все, кто находится в учреждениях сейчас, переведены в режим самоизоляции. В городах полуострова ведется ежедневная дезинфекция подъездов в многоквартирных домах.

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