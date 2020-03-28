В Крыму бывший зэк до смерти избил своего собутыльника

Полицейские в Симферополе задержали 34-летнего местного жителя, подозреваемого в нанесении смертельных травм своему приятелю.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Как сообщили в ведомстве, подозреваемый и его 56-летний приятель распивали вместе алкогольные напитки. В ходе застолья между мужчинами произошел конфликт на бытовой почве. Хозяин жилья нанес несколько ударов гостю и выгнал его. Впоследствии мужчина скончался от полученных травм.

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Полицейские и сотрудники Следственного комитета задержали подозреваемого. По данным МВД, мужчина был неоднократно судим и провел в местах заключения общей сложности 13 лет.

Ранее полиция задержала жителя Симферополя, который из-за ревности к своей супруге убил бездомного мужчину.

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