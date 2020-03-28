В Крыму бывший зэк до смерти избил своего собутыльника

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Новости за:
2020
Март 2020
28 марта 2020
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
Как сообщили в ведомстве, подозреваемый и его 56-летний приятель распивали вместе алкогольные напитки. В ходе застолья между мужчинами произошел конфликт на бытовой почве. Хозяин жилья нанес несколько ударов гостю и выгнал его. Впоследствии мужчина скончался от полученных травм.
Читайте: В Крыму мужчина похитил бетономешалку с госпредприятия
Полицейские и сотрудники Следственного комитета задержали подозреваемого. По данным МВД, мужчина был неоднократно судим и провел в местах заключения общей сложности 13 лет.
Ранее полиция задержала жителя Симферополя, который из-за ревности к своей супруге убил бездомного мужчину.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Двум молодым крымчанам грозит шесть лет тюрьмы за кражу электрокабеля. Полицейские в Симферополе задержали подозреваемых в краже четырех бухт электрического кабеля на сумму 40 тысяч рублей, сообщила пресс-служба МВД по республике.
Сегодня: В Симферополе по горячим следам задержали убийцу-рецидивиста. В Симферополе полиция задержала подозреваемого в убийстве 56-летнего местного жителя.
Сегодня: Крымчанин угнал автомобиль, чтобы отвезти украденные аккумуляторы в пункт приема лома. Полицейские задержали жителя Симферопольского района, который угнал автомобиль, чтобы отвезти в пункт приема металлолома украденные аккумуляторы.
Вчера: В Симферополе мужчина напал на электромонтера «Крымэнерго». Житель одного из домов в Симферополе напал на электромонтера «Крымэнерго», который занимался устранением аварии.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/28/v-krymu-byvshii-zek-do-smerti-izbil-svoego-sobutylnika-129586/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
16:03 Минздрав рассказал о состоянии зараженных коронавирусом крымчан
15:12 Двум молодым крымчанам грозит шесть лет тюрьмы за кражу электрокабеля
14:29 Детский парк Симферополя на карантине будет патрулировать Росгвардия
14:22 В Крыму под медицинским наблюдением из-за коронавируса находится 2414 человек
13:44 В Крыму бывший зэк до смерти избил своего собутыльника
13:30 Такой карантин: сельхозярмарки в Крыму продолжают работу
13:08 Пандемия по-крымски: в Феодосии появляются лжеволонтеры
12:39 Под Симферополем незаконно вырубили 1600 деревьев