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Происшествия -> Криминал

В Крыму бывший зэк до смерти избил своего собутыльника

Суббота
28 марта 2020
13:44

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
28 марта 2020


Полицейские в Симферополе задержали 34-летнего местного жителя, подозреваемого в нанесении смертельных травм своему приятелю.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Как сообщили в ведомстве, подозреваемый и его 56-летний приятель распивали вместе алкогольные напитки. В ходе застолья между мужчинами произошел конфликт на бытовой почве. Хозяин жилья нанес несколько ударов гостю и выгнал его. Впоследствии мужчина скончался от полученных травм.

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Полицейские и сотрудники Следственного комитета задержали подозреваемого. По данным МВД, мужчина был неоднократно судим и провел в местах заключения общей сложности 13 лет.

Ранее полиция задержала жителя Симферополя, который из-за ревности к своей супруге убил бездомного мужчину.

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Сегодня: Двум молодым крымчанам грозит шесть лет тюрьмы за кражу электрокабеля. Полицейские в Симферополе задержали подозреваемых в краже четырех бухт электрического кабеля на сумму 40 тысяч рублей, сообщила пресс-служба МВД по республике.

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Сегодня: Крымчанин угнал автомобиль, чтобы отвезти украденные аккумуляторы в пункт приема лома. Полицейские задержали жителя Симферопольского района, который угнал автомобиль, чтобы отвезти в пункт приема металлолома украденные аккумуляторы.

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