Трое крымчан пытались сбежать на материковую Украину от режима самоизоляции

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На пунктах пропуска на админгранице с Украиной попались трое крымчан с предписаниями на самоизоляцию.

Об этом начальник Погрануправления ФСБ Крыма Сергей Станкевич заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— За прошедшие сутки отмечаем незначительное увеличение движения через государственную границу – это граждане России. Вчера были выявлены три гражданина России, которые прибыли в пункт пропуска для выезда на территорию Украины, но которым ранее, за два-три дня до этого, вручались соответствующие предписания на самоизоляцию Поэтому вчера проводился целый комплекс мероприятий с сотрудниками Роспотребнадзора и МВД для их локализации и последующего принятия решения в рамках правовых, — рассказал Станкевич.

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