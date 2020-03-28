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Трое крымчан пытались сбежать на материковую Украину от режима самоизоляции

Суббота
28 марта 2020
11:08

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Март 2020
28 марта 2020


На пунктах пропуска на админгранице с Украиной попались трое крымчан с предписаниями на самоизоляцию.

Об этом начальник Погрануправления ФСБ Крыма Сергей Станкевич заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— За прошедшие сутки отмечаем незначительное увеличение движения через государственную границу – это граждане России. Вчера были выявлены три гражданина России, которые прибыли в пункт пропуска для выезда на территорию Украины, но которым ранее, за два-три дня до этого, вручались соответствующие предписания на самоизоляцию Поэтому вчера проводился целый комплекс мероприятий с сотрудниками Роспотребнадзора и МВД для их локализации и последующего принятия решения в рамках правовых, — рассказал Станкевич.

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Сегодня: Крымчан за нарушение карантинных мер будут сажать на 15 суток в тюрьму. В случае несоблюдения карантинных мер и неповиновения сотрудникам органов внутренних дел предусмотрено максимальное наказание в виде административного ареста до 15 суток.

Вчера: Крымский адвокат подозревается в покушении на мошенничество на 450 тысяч рублей. Уголовное дело по статье о покушении на мошенничество возбуждено в отношении адвоката из Симферополя.

Вчера: В Крыму приостановили выдачу лицензий на ношение оружия. В Крыму Минздрав временно приостановит выдачу разрешений на ношение оружия.

Вчера: В Крыму трудящихся в нерабочую неделю занесут в «черный список». За отказ прекратить деятельность во время нерабочей недели предприятия Крыма занесут в «черный список» и принудительно закроют на срок до 90 суток по решению суда.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/28/troe-krymchan-pytalis-sbezhat-na-materikovuju-ukrainu-ot-rezhima-samoizolyatsii-129613/

 
 

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