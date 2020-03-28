Трое крымчан пытались сбежать на материковую Украину от режима самоизоляции

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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2020
Март 2020
28 марта 2020
Об этом начальник Погрануправления ФСБ Крыма Сергей Станкевич заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
— За прошедшие сутки отмечаем незначительное увеличение движения через государственную границу – это граждане России. Вчера были выявлены три гражданина России, которые прибыли в пункт пропуска для выезда на территорию Украины, но которым ранее, за два-три дня до этого, вручались соответствующие предписания на самоизоляцию Поэтому вчера проводился целый комплекс мероприятий с сотрудниками Роспотребнадзора и МВД для их локализации и последующего принятия решения в рамках правовых, — рассказал Станкевич.
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Вчера: В Крыму приостановили выдачу лицензий на ношение оружия. В Крыму Минздрав временно приостановит выдачу разрешений на ношение оружия.
Вчера: В Крыму трудящихся в нерабочую неделю занесут в «черный список». За отказ прекратить деятельность во время нерабочей недели предприятия Крыма занесут в «черный список» и принудительно закроют на срок до 90 суток по решению суда.
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