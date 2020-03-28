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Такой карантин: сельхозярмарки в Крыму продолжают работу

Суббота
28 марта 2020
13:30

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Март 2020
28 марта 2020


Такой карантин: сельхозярмарки в Крыму продолжают работу

© Ялта-24

По распоряжению Главы Республики Крым Сергея Аксенова, для удовлетворения потребительского спроса крымчан и контроля цен продукции первой необходимости, сельскохозяйственные ярмарки продолжают свою работу.

Об этом вице-премьер – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин сообщил на своей странице в Facebook.

Так, по информации вице-премьера, за прошедшую неделю на территории республики проведено порядка 280 ярмарочных мероприятий, задействовано около 3500 торговых мест, на ярмарках приняли участие около 1500 сельхозпредприятий.

— В условиях карантина все реализаторы на ярмарочных площадках осуществляют продажу продукции с соблюдением гигиенических требований и исключительно в медицинских масках и в перчатках. Всем ярмарочным площадкам рекомендовано увеличить количество участников с реализацией макаронных изделий, круп, мясной консервацией, яблок. Усиливается контроль за соблюдением участниками ярмарок рекомендуемых цен при реализации продукции. Отмечу, что масочный режим жестко контролируется администрациями муниципальных образований республики, — написал Рюмшин.

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