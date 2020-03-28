Такой карантин: сельхозярмарки в Крыму продолжают работу

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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Об этом вице-премьер – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин сообщил на своей странице в Facebook.
Так, по информации вице-премьера, за прошедшую неделю на территории республики проведено порядка 280 ярмарочных мероприятий, задействовано около 3500 торговых мест, на ярмарках приняли участие около 1500 сельхозпредприятий.
— В условиях карантина все реализаторы на ярмарочных площадках осуществляют продажу продукции с соблюдением гигиенических требований и исключительно в медицинских масках и в перчатках. Всем ярмарочным площадкам рекомендовано увеличить количество участников с реализацией макаронных изделий, круп, мясной консервацией, яблок. Усиливается контроль за соблюдением участниками ярмарок рекомендуемых цен при реализации продукции. Отмечу, что масочный режим жестко контролируется администрациями муниципальных образований республики, — написал Рюмшин.
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