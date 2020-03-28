Спасатели прекратили искать пилота Су-27 в Черном море

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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28 марта 2020
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Все ушли из района поиска. Поиски закончены. Больше на поверхности искать не будут. Только будут подводные поиски - уже самолета», – рассказал собеседник агентства.
По его словам, в ходе поиска спасатели «обыскали каждый метр и в этом квадрате, и далеко за пределами», но ни пилот, ни самолет не были найдены.
Истребитель Су-27 Министерства обороны России пропал в среду, 25 марта, вечером в 50 километрах от берегов Крыма. С момента крушения пилот находится в ледяной воде в четырехбалльный шторм. Температура воды в районе поиска составляла 7-9 градусов, а скорость ветра достигала 17 м/с.
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В четверг поиски проходили на площади 350 квадратных миль. В спасательной операции участвовали 11 кораблей и судов Черноморского флота, пограничной службы ФСБ России и гражданские суда. С воздуха разведку непрерывно вели четыре вертолета, и беспилотники. По мнению экспертов, пилот может находится в холодном море сутки или даже больше в специальном костюме и при условии, что ему удастся забраться в спасательный плот.
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