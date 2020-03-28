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Постояльца гостиницы «Ялта-Интурист» поместили в обсерватор

Суббота
28 марта 2020
11:24

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Март 2020
28 марта 2020


Постояльца гостиницы «Ялта-Интурист» решили поместить в обсерватор, чтобы проверить на коронавирус.

Об этом в ходе ежедневного доклада о мерах по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Там ситуация разрешилась – человек поедет в обсерватор сегодня. Никаких вопросов нет. Поедет на предусмотренный действующим законодательством срок, до установления окончательного решения по данному случаю», – сказала она, отвечая на вопрос главы республики о ситуации, которая сложилась в указанном отеле.

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Ранее Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому санатории, пансионаты и дома отдыха Крыма не будут принимать туристов с 28 марта по 1 июня.

В Крыму на утро 27 марта количество выявленных случаев заражения коронавирусом составило 14. Новые заразившиеся прибыли из ОАЭ, они находились в круизах на двух лайнерах. Под наблюдением в республике находится 2 230 человек, 2 169 человек – под карантином дома.

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