Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Экология

Под Симферополем незаконно вырубили 1600 деревьев

Суббота
28 марта 2020
12:39

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Март 2020
28 марта 2020


По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений на территории Симферопольского лесничества, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

«В ходе проверки установлено, что одним из предприятий города на территории Симферопольского лесничества в районе Ак-Мечеть незаконно рублены лесные насаждения, в том числе туи, вяз, гледичия в общем количестве 1650 штук», – говорится в сообщении.

Нанесенный вырубкой деревьев ущерб оценивается более чем в 150 тысяч рублей.

Материалы проверки направлены в следственные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).

Читайте: Зоозащитники назвали Севастополь «дельфиньим адом»

Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Власти разрешили снести деревья в Симферополе. Подрядчик строительства канализационного коллектора глубокого заложения в Симферополе получил порубочный билет на снос около 30 деревьев на территории одной из своих стройплощадок, расположенной вблизи парка им. Гагарина.

Вчера: На севере Крыма зафиксирована дымка непонятного происхождения. В селе Воинка Красноперекопского района зафиксирована дымка непонятного происхождения.

Среда, 25 марта 2020: В Крыму ученые ищут способ спасти уникальную Бакальскую косу. В 2020 году Министерство природных ресурсов и экологии Крыма совместно с Морским гидрофизическим институтом планирует провести исследования и оценить возможность постройки защитных сооружений в районе Бакальской косы.

Вторник, 17 марта 2020: В Крыму стартует акция по сбору макулатуры в рамках эко-марафона. В Крыму стартует республиканская экологическая акция по сбору макулатуры «Сохраняя природу, сохраняешь жизнь!». Акция пройдет по 15 апреля текущего года, сообщает пресс-служба Минприроды РК.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/28/pod-simferopolem-nezakonno-vyrubili-1600-derevev-129567/

 
 

Экология

На севере Крыма зафиксирована дымка непонятного происхождения

На севере Крыма зафиксирована дымка непонятного происхождения

В Крыму ученые ищут способ спасти уникальную Бакальскую косу

В Крыму ученые ищут способ спасти уникальную Бакальскую косу

Зоозащитники назвали Севастополь «дельфиньим адом»

Зоозащитники назвали Севастополь «дельфиньим адом»

Скорая помощь для дельфинов начнет работать в Крыму в июне

Скорая помощь для дельфинов начнет работать в Крыму в июне

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Опубликован перечень заболеваний, при которых требуется самоизоляция
СЮЖЕТ
Коронавирус

Опубликован перечень заболеваний, при которых требуется самоизоляция

Тренды недели

Соловьев - крымчанам: «Вы что, оборзели, пахать не пробовали?!»

Соловьев - крымчанам: «Вы что, оборзели, пахать не пробовали?!»

В каких городах Крыма находятся зараженные коронавирусом

В каких городах Крыма находятся зараженные коронавирусом

Поклонская попросила россиян не ехать в Крым

Поклонская попросила россиян не ехать в Крым

В Крыму уже семь зараженных коронавирусом

В Крыму уже семь зараженных коронавирусом

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.