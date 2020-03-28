Под Симферополем незаконно вырубили 1600 деревьев

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Симферополь
Новости за:
2020
Март 2020
28 марта 2020
«В ходе проверки установлено, что одним из предприятий города на территории Симферопольского лесничества в районе Ак-Мечеть незаконно рублены лесные насаждения, в том числе туи, вяз, гледичия в общем количестве 1650 штук», – говорится в сообщении.
Нанесенный вырубкой деревьев ущерб оценивается более чем в 150 тысяч рублей.
Материалы проверки направлены в следственные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).
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Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
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