Под Симферополем незаконно вырубили 1600 деревьев

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений на территории Симферопольского лесничества, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

«В ходе проверки установлено, что одним из предприятий города на территории Симферопольского лесничества в районе Ак-Мечеть незаконно рублены лесные насаждения, в том числе туи, вяз, гледичия в общем количестве 1650 штук», – говорится в сообщении.

Нанесенный вырубкой деревьев ущерб оценивается более чем в 150 тысяч рублей.

Материалы проверки направлены в следственные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).

Читайте: Зоозащитники назвали Севастополь «дельфиньим адом»

Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Власти разрешили снести деревья в Симферополе. Подрядчик строительства канализационного коллектора глубокого заложения в Симферополе получил порубочный билет на снос около 30 деревьев на территории одной из своих стройплощадок, расположенной вблизи парка им. Гагарина.

Вчера : На севере Крыма зафиксирована дымка непонятного происхождения. В селе Воинка Красноперекопского района зафиксирована дымка непонятного происхождения.

Среда, 25 марта 2020 : В Крыму ученые ищут способ спасти уникальную Бакальскую косу. В 2020 году Министерство природных ресурсов и экологии Крыма совместно с Морским гидрофизическим институтом планирует провести исследования и оценить возможность постройки защитных сооружений в районе Бакальской косы.

Вторник, 17 марта 2020 : В Крыму стартует акция по сбору макулатуры в рамках эко-марафона. В Крыму стартует республиканская экологическая акция по сбору макулатуры «Сохраняя природу, сохраняешь жизнь!». Акция пройдет по 15 апреля текущего года, сообщает пресс-служба Минприроды РК.