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Пандемия по-крымски: в Феодосии появляются лжеволонтеры

Суббота
28 марта 2020
13:08

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Феодосия

Новости за:
2020
Март 2020
28 марта 2020


В Феодосийском округе появились люди, выдающие себя за волонтеров и дезинфекторов. Они предлагают платные услуги по закупке продуктов или навязывают санобработку помещений.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава феодосийской администрации Сергей Бовтуненко.

«В городском округе появляются «предприимчивые» деятели, которые пытаются на сложившейся ситуации заработать:  то предлагают добровольно-принудительно провести санобработку, то объявляют себя волонтерами и собирают деньги на продукты», - написал в соцсети Сергей Бовтуненко.

Он призвал жителей округа быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников, а также сообщил, что на территории округа в настоящее время формируется официальный волонтерский штаб.

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«В городе создается волонтерский штаб из числа добровольцев для оказания помощи нуждающимся. Помощь будет оказываться по предварительным заявкам, которые можно будет подать только в телефонном режиме», - пояснил мэр.

В Феодосийском городском отделе полиции комментариев по поводу информации, размещенной на странице главы администрации Феодосии, не дают.

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