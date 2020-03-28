Опубликован перечень заболеваний, при которых требуется самоизоляция

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Крыму подтвержден новый случай заражения коронавирусом Постояльца гостиницы «Ялта-Интурист» поместили в обсерватор Трое крымчан пытались сбежать на материковую Украину от режима самоизоляции Еще 15 крымчан путешествовали на лайнере MSC Bellissima и не заявили о себе Карантин в действии: в РПЦ отказались закрыть храмы

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Крымское правительство опубликовало перечень заболеваний, при наличии которых от граждан требуется соблюдение режима самоизоляции.

Соответствующий список опубликован в приложении к указу главы республики об ограничительных мерах на территории полуострова для недопущения распространения коронавируса.

Согласно документу, соблюдать режим самоизоляции необходимо больным сахарным диабетом, астмой, обструктивной легочной болезнью, бронхоэктатической болезнью, нарушениями легочного кровообращения, наличием трансплантированных органов и тканей, хронической болезнью почек 3-5 стадии, злокачественными новообразованиями, острыми лейкозами, высокозлокачественными лимфомами и рецидивами (резистентными формами) и при других лимфопролиферативных заболеваниях.

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В документе уточняется, что при режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

В Крыму на утро пятницы количество выявленных случаев заражения коронавирусом выросло до 14. Еще пять случаев заражения выявлено в Севастополе.

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