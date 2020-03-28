Общественный транспорт Крыма останавливать пока не будут

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Работники дорожной отрасли и сотрудники предприятий общественного транспорта Крыма продолжат работу в штатном режиме на период действия ограничений, связанных с распространением коронавируса.

Соответствующий указ главы Крыма опубликован на официальном портале правительства республики.

«Установить, что с 30 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года осуществляют деятельность в режиме обычного рабочего времени организации, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, осуществляющие непрерывную деятельность, а также деятельность в следующих сферах: общественный транспорт, дорожная деятельность», – сказано в тексте указа.

Помимо этого, работать в штатном режиме продолжат сотрудники сфер энергетики и ЖКХ, медики и работники, осуществляющие соцобслуживание населения.

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В то же время, по указу главы Крыма, санатории и пансионаты Крыма не будут принимать туристов до лета. Приостанавливается действие всех льгот на пользование общественным транспортом.

В Крыму на утро сегодняшнего дня количество выявленных случаев заражения коронавирусом возросло до 14. Все новые заразившиеся прибыли из ОАЭ, они находились в круизах на двух лайнерах. Под наблюдением, по данным на 27 марта, находится 2 230 человек, из них 2 169 человек – на карантине дома.

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Вчера : В Крыму три дня будут ловить «продезинфицированных» водителей. В период с 27 по 29 марта симферопольская Госавтоинспекция проведет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей.