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МВД по Крыму: саботажников будут насильственно закрывать на 90 суток

Суббота
28 марта 2020
17:32

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
28 марта 2020


МВД по Крыму: саботажников будут насильственно закрывать на 90 суток

© Новости Крыма

Фирмы и предприятия в Крыму, не исполняющие требования указа о режиме повышенной готовности и продолжающие работать, будут привлечены к ответственности, вплоть до приостановки деятельности на три месяца.

Об этом заявил министр внутренних дел по Республике Крым Павел Каранда.

«В случае неповиновения законным распоряжениям сотрудников полиции на месте будут составляться материалы по статье 19.3 КоАП – до 15 суток административного ареста. При повторном нарушении данных правил юридическими лицами будем направлять материалы в прокуратуру, работать вместе с прокурорами и судами. Суды имеют право до 90 суток приостановить действие юридического лица. Все эти инструменты будем применять в полной мере», – сказал министр.

Каранда также сообщил, что сотрудники полиции будут проводить тотальный контроль исполнения указа во всех регионах республики.

«В контроле будут участвовать все сотрудники территориальных подразделений. Будет осуществлен тотальный контроль. Кроме этого, создаем дополнительно группировку не менее ста человек из числа сотрудников центрального аппарата МВД и по графику будем выезжать проходить сплошным контролем по территориям», – заверил глава МВД по республике.

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал правоохранителей использовать имеющиеся в их распоряжении меры контроля «по максимальной жесткости».

«Сейчас время такое. Если такими мерами не удержим ситуацию, если вы не хотите, чтобы был комендантский час, я без шуток говорю, давайте выдержим эти две недели. Побудьте все дома. Это для всех будет благо», – сказал он.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/28/mvd-po-krymu-sabotazhnikov-budut-nasilstvenno-zakryvat-na-90-sutok-129618/

 
 

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