Минздрав рассказал о состоянии зараженных коронавирусом крымчан

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Март 2020
28 марта 2020
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Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Крым Игорь Чемоданов в субботу на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.
«Все люди с установленным диагнозом, те, кто находился в состоянии средней тяжести – без отрицательной динамики, в основном все в удовлетворительном состоянии», – рассказал Чемоданов.
По состоянию на 28 марта в Крыму под медицинским наблюдением из-за ситуации с коронавирусом находятся 2414 человек, под динамическим наблюдением – 2336 человек.
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В Крыму на сегодняшний день официально подтверждено 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Роспотребнадзора, все случаи являются «завозными». Так, 10 из 15 зараженных путешествовали в ОАЭ на круизном лайнере MSC Bellissima.
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