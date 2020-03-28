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Минобороны России строит в Севастополе новый медцентр

Суббота
28 марта 2020
07:24

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Март 2020
28 марта 2020


Минобороны ведет строительство трех многофункциональных медицинских центров в Южном военном округе, один из них возводится в Севастополе.

Как передает «Новый Севастополь», всего в России оборонное ведомство строит 16 таких центров.

«С 20 марта текущего года во всех военных округах развернуты работы по их строительству, – цитирует замминистра обороны РФ Тимура Иванова пресс-служба Черноморского флота. – В целях обеспечения безопасности военнослужащих и граждан в рекордные сроки нам предстоит выполнить работы по возведению 16 специализированных медицинских центров общей емкостью 1 600 койко-мест, оснащенных необходимым медицинским оборудованием, которые уже к середине мая будут полностью готовы».

Первая очередь строительства предполагает создание центров в Одинцово (на 100 мест), Подольске (200 мест), Нижнем Новгороде (60 мест), Волгограде (100 мест), Новосибирске (160 мест), Оренбурге (60 мест), Сосновом бору (Улан-Уде) и Уссурийске (60 мест). Вторая очередь – в Смоленске (60 мест), Калининграде (100 мест), Пушкине Ленинградской области (60 мест), Ростове-на-Дону (160 мест), Омске (100 мест), Петропавловске-Камчатском (60 мест), Анастасьевке (Хабаровский край) (200 мест) и в Севастополе (60 мест).

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Правительство РФ выделило на эти цели 8,8 млрд рублей. Создание медицинских центров осуществляется в рамках развития инфраструктуры существующих военных госпиталей. Работы ведут специалисты военно-строительного комплекса минобороны России с участием инженерных и железнодорожных войск.

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