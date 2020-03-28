Минобороны России строит в Севастополе новый медцентр

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Крыму заявили, что запрет на прием туристов официально признают «форс-мажором» В Крыму появятся еще два обсерватора для профилактики коронавируса Общественный транспорт Крыма останавливать пока не будут В Крыму семь человек нарушили режим самоизоляции Ученые изучают возможность распространения коронавируса через воду

Минобороны ведет строительство трех многофункциональных медицинских центров в Южном военном округе, один из них возводится в Севастополе.

Как передает «Новый Севастополь», всего в России оборонное ведомство строит 16 таких центров.

«С 20 марта текущего года во всех военных округах развернуты работы по их строительству, – цитирует замминистра обороны РФ Тимура Иванова пресс-служба Черноморского флота. – В целях обеспечения безопасности военнослужащих и граждан в рекордные сроки нам предстоит выполнить работы по возведению 16 специализированных медицинских центров общей емкостью 1 600 койко-мест, оснащенных необходимым медицинским оборудованием, которые уже к середине мая будут полностью готовы».

Первая очередь строительства предполагает создание центров в Одинцово (на 100 мест), Подольске (200 мест), Нижнем Новгороде (60 мест), Волгограде (100 мест), Новосибирске (160 мест), Оренбурге (60 мест), Сосновом бору (Улан-Уде) и Уссурийске (60 мест). Вторая очередь – в Смоленске (60 мест), Калининграде (100 мест), Пушкине Ленинградской области (60 мест), Ростове-на-Дону (160 мест), Омске (100 мест), Петропавловске-Камчатском (60 мест), Анастасьевке (Хабаровский край) (200 мест) и в Севастополе (60 мест).

Читайте: Первые российские вертолетоносцы заложат на заводе в Крыму

Правительство РФ выделило на эти цели 8,8 млрд рублей. Создание медицинских центров осуществляется в рамках развития инфраструктуры существующих военных госпиталей. Работы ведут специалисты военно-строительного комплекса минобороны России с участием инженерных и железнодорожных войск.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Спасатели прекратили искать пилота Су-27 в Черном море. Продолжавшиеся двое суток поиски пилота Су-27, потерпевшего крушение в Черном море, прекращены.

Четверг, 26 марта 2020 : Севастопольцы обиделись на военных водолазов. В Севастополе, на берегу Камышовой бухты, началось строительство школы водолазов ВМФ России.

Четверг, 26 марта 2020 : Информация о местонахождении пилота упавшего около Крыма истребителя не подтвердилась. Информация о местонахождении пилота истребителя Су-27, упавшего накануне в Черное море, не подтвердилась.

Среда, 25 марта 2020 : Российский военный самолет пропал у берегов Крыма. У берегов Крыма при проведении плановых полетов потерпел крушение самолет Су-27 Министерства обороны России, сообщает РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство.