Кучма о «зеленых человечках» в Крыму: «их надо было уничтожить»

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Экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что в феврале 2014 года руководство страны должно было принять решение об уничтожении «вежливых людей», которые взяли под контроль административные здания в Симферополе.

Об этом Кучма заявил в интервью казахскому журналисту Вадиму Борейко.

«На мой взгляд, поведение украинского руководства было неадекватным той ситуации, которая сложилась в Крыму. Если «зеленые человечки» захватили Верховный совет Крыма и правительство, а Россия заявила, что «нас там нет», так надо было действовать адекватно, как действовала Россия всегда на территории – Беслан, «Норд-Ост». То есть это террористы, их надо было уничтожать», – сказал бывший глава украинского государства.

По мнению Кучмы, если бы в 2014 году Киев принял «адекватные меры» в Крыму, не было бы войны в Донбассе.

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Экс-президент также выразил уверенность, что крычмане не имели правовых оснований проводить референдум, так как это противоречит Конституции Украины. Волеизъявление жителей полуострова экс-президент назвал «прикрытием аннексии Крыма».

Кучма убежден, что Украина никогда не смирится с потерей Крыма.

«Мы смотрим на историю. Прибалтийские страны тоже были присоединены к Советскому Союзу, но через 50 лет стали самостоятельными. Так что история все рассудит, кто прав, кто виноват», – полагает политик.

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