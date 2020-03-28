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Кучма о «зеленых человечках» в Крыму: «их надо было уничтожить»

Суббота
28 марта 2020
15:33

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
28 марта 2020


Кучма о «зеленых человечках» в Крыму: «их надо было уничтожить»

© pravda.com.ua

Экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что в феврале 2014 года руководство страны должно было принять решение об уничтожении «вежливых людей», которые взяли под контроль административные здания в Симферополе.

Об этом Кучма заявил в интервью казахскому журналисту Вадиму Борейко.

«На мой взгляд, поведение украинского руководства было неадекватным той ситуации, которая сложилась в Крыму. Если «зеленые человечки» захватили Верховный совет Крыма и правительство, а Россия заявила, что «нас там нет», так надо было действовать адекватно, как действовала Россия всегда на территории – Беслан, «Норд-Ост». То есть это террористы, их надо было уничтожать», – сказал бывший глава украинского государства.

По мнению Кучмы, если бы в 2014 году Киев принял «адекватные меры» в Крыму, не было бы войны в Донбассе.

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Экс-президент также выразил уверенность, что крычмане не имели правовых оснований проводить референдум, так как это противоречит Конституции Украины. Волеизъявление жителей полуострова экс-президент назвал «прикрытием аннексии Крыма».

Кучма убежден, что Украина никогда не смирится с потерей Крыма.

«Мы смотрим на историю. Прибалтийские страны тоже были присоединены к Советскому Союзу, но через 50 лет стали самостоятельными. Так что история все рассудит, кто прав, кто виноват», – полагает политик.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: В ООН сделали заявление по Крыму. В шестую годовщину принятия резолюции Генассамблеи ООН о «подтверждении территориальной целостности Украины» Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине выступила с заявлением по поводу ситуации в Крыму.

Вчера: В Феодосии запретили рекламировать развлекательные мероприятия. Соответствующие ограничительные меры применяются в рамках введения режима повышенной готовности, в связи с профилактикой распространения коронавируса.

Вчера: Аксенов пообещал гонять глав администраций «шатающихся по Совмину». Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что будет выгонять из здания Совета Министров глав администраций «праздно шатающихся по кабинетам».

Вчера: В администрации Ялты три новых замглавы. Кадровые изменения произошли в составе руководства муниципалитета Ялты.

 

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