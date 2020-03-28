Крымчанин угнал автомобиль, чтобы отвезти украденные аккумуляторы в пункт приема лома

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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28 марта 2020
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
«Поступило заявление от 49-летнего местного жителя о том, что неустановленное лицо угнало со стоянки его транспортное средство. На место совершения преступления выехала следственно-оперативная группа. Но, к удивлению правоохранителей, автомобиль находился на том месте, откуда его якобы угнали», – говорится в сообщении.
Полицейские установили, что автомобиль все же был угнан и спустя некоторое время возвращен на место. По подозрению в угоне задержан 43-летний житель Симферопольского района.
«Со слов подозреваемого, ему срочно нужно было отвезти похищенные им накануне две аккумуляторные батареи в пункт приема металлолома. Обнаружив на парковке незакрытый автомобиль, он воспользовался этим обстоятельством. Решив свои вопросы, через несколько часов злоумышленник вернул автомобиль на прежнее место», – говорится в сообщении.
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В отношении угонщика возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ – угон, то есть неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения и части 1 статьи 158 УК РФ – кража. Мужчине может грозить до пяти лет заключения в колонии.
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