Крымчанин угнал автомобиль, чтобы отвезти украденные аккумуляторы в пункт приема лома

Полицейские задержали жителя Симферопольского района, который угнал автомобиль, чтобы отвезти в пункт приема металлолома украденные аккумуляторы.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«Поступило заявление от 49-летнего местного жителя о том, что неустановленное лицо угнало со стоянки его транспортное средство. На место совершения преступления выехала следственно-оперативная группа. Но, к удивлению правоохранителей, автомобиль находился на том месте, откуда его якобы угнали», – говорится в сообщении.

Полицейские установили, что автомобиль все же был угнан и спустя некоторое время возвращен на место. По подозрению в угоне задержан 43-летний житель Симферопольского района.

«Со слов подозреваемого, ему срочно нужно было отвезти похищенные им накануне две аккумуляторные батареи в пункт приема металлолома. Обнаружив на парковке незакрытый автомобиль, он воспользовался этим обстоятельством. Решив свои вопросы, через несколько часов злоумышленник вернул автомобиль на прежнее место», – говорится в сообщении.

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В отношении угонщика возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ – угон, то есть неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения и части 1 статьи 158 УК РФ – кража. Мужчине может грозить до пяти лет заключения в колонии.

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