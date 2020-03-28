Крымчан за нарушение карантинных мер будут сажать на 15 суток в тюрьму

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В случае несоблюдения карантинных мер и неповиновения сотрудникам органов внутренних дел предусмотрено максимальное наказание в виде административного ареста до 15 суток.

Об этом министр внутренних дел по РК Павел Каранда заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Мы полностью включились в обеспечение Указа. Провел совещание с руководителями территориальных подразделений. Под их личную ответственность определен комплекс мероприятий, который позволит осуществить надлежащий, сплошной контроль.

Дополнительно создаем группу не менее 100 человек из числа сотрудников центрального аппарата МВД, по графику будем проходить по территории, — сказал Павел Каранда.

Также министр внутренних дел по РК объяснил, какие меры будут принимать в случае несоблюдения карантинных мер:

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— Ст. 6.3 административного кодекса (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) вступает в действие, если кто-то из граждан будет нарушать Указ. Будем документировать и направлять в Роспотребнадзор. В случае неповиновения – составляем материалы по 19.3 – до 15 суток административного ареста за неповиновение сотрудникам органов внутренних дел. При повторном системном нарушении данного правила юридическими лицами – направим в прокуратуру. Суды имеют право до 90 суток приостановить действия данного юридического лица.

Каранда подчеркнул, что незнание закона не освобождает от ответственности.

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