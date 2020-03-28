Краснокнижный дельфин из Крыма умирает в Иране

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Март 2020
28 марта 2020
О тяжелом состоянии дельфина сообщила научный сотрудник Карадагской научной станции Ирина Логоминова.
Как пояснила специалист-зоолог, Касю вместе с еще одним дельфином отловили в акватории Керченского пролива в 2011 году и передали в один из дельфинариев на территории Украины. Позже, в 2015 году, этих дельфинов транспортировали с территории Украины в Иран.
При этом в торговой базе СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения – ред.), где отображаются все случаи экспорта черноморских афалин, за 2015 год указан экспорт в Иран трех афалин, но с территории Российской Федерации. Экспорта с территории Украины, по данным базы, не было. Таким образом, вылов двух дельфинов в еще украинском Крыму автоматически становится незаконным.
Передать дельфина иранскому предпринимателю посоветовал и Иван Зацепилов, который хорошо знаком с условиями Карадагской научной станции. Однако заниматься необходимых документов нужно как можно скорее, так как процесс их достаточно длителен. В перечень документов также в обязательном порядке входит разрешение СИТЕС на экспорт.
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Но даже при том, что дельфина готовы передать бесплатно, его транспортировка может обойтись в круглую сумму. Как пояснила общественный инспектор по охране окружающей среды Софья Беляева, занимающаяся правовой защитой морских млекопитающих, речь идет о 60 или даже 100 тысячах долларов.
«Все зависит от того, как будет складываться маршрут транспортировки. Если это будет целенаправленный рейс за афалиной, то это дорого - до 95 тысяч долларов. Если это будет какой-то транзитный рейс, то сумма будет меньше», - пояснила Софья Беляева.
20 марта активисты направили обращение в МИД России и в Правительство РФ с просьбой помочь вывезти афалину Касю из Ирана.
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