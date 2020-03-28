Карантин в действии: в РПЦ отказались закрыть храмы

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Использованы материалы: Новости Крыма, lenta.ru
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28 марта 2020
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«В безответственных тележных каналах постятся странные версии, что Русская Православная Церковь не закрывает храмы и монастыри будто бы потому, что не хочет отказаться от доходов. И храмы сравниваются с ресторанами, которые были вынуждены «мужественно и ответственно» закрыться», — заявил Легойда.
По его словам, если человек верит, что Бога нет, то может твердить, что храмы — пункты обмена денег на свечки. Однако тот, кто хоть раз был в церкви, понимает, что это неправда.
«Священник – это духовный врач, который, подобно врачу физическому, обязан принимать приходящих к нему, как бы ему ни хотелось самоизолироваться», — подчеркнул Легойда и отметил, что многие из священников старше 65 лет. Как и врачей, их никто не освободит от долга, а также никто не отправит на карантин, как офицеров, считает представитель церкви.
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«Священники так же, как и врачи, пойдут (и ходят) домой к старикам и в больницы к инфицированным», — пояснил Легойда.
Ранее в марте в РПЦ отказались закрывать храмы из-за распространения коронавируса. При этом церковь приостановила работу воскресных школ, приходских секций, кружков. Высшие духовные учебные заведения переведены на дистанционное обучение.
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Понедельник, 23 марта 2020: Муфтият Крыма решил приостановить коллективные богослужения до 12 апреля. Духовное управление мусульман Республики Крым и Севастополя приняло решение приостановить проведение пятничных и коллективных молитв в мечетях Крыма, а также любые просветительские и образовательные мероприятия до 12 апреля 2020 года.
Понедельник, 23 марта 2020: Патриарх Кирилл утвердил текст молитвы против коронавируса. Патриарх Русской православной церкви Кирилл утвердил тексты специальных молитв в связи с угрозой новой коронавирусной инфекции.
Понедельник, 23 марта 2020: В Севастополе хотят провести крестный ход против коронавируса. В храмах Севастополя на утренней литургии провели специальные молебны против распространения коронавируса в городе.
Четверг, 19 марта 2020: Крымский священник просит болеющим не ходить в храм. Людям, болеющим ОРВИ и «простудой», не стоит посещать церковные службы.
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