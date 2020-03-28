Какой сегодня праздник 28 марта

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Сегодня, 28 марта 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день историка

Фото proforientator.ru

Сегодня, 28 марта, отмечается Международный день историка.

Историк – это специалист, который занимается исследованием документов, предметов, мест, имеющих отношение к прошлому человечества. Как правило, историки занимаются изучением отдельных областей: история древнего мира, средневековья, нового времени, современности и т.д. Историк участвует в поиске информации для исследований в архивах, хранилищах, музеях, во время археологических раскопок, этнографических экспедиций. Одним из первых историков считается Геродот. Знаменитый римский государственный деятель и оратор Цицерон прозвал Геродота «отцом истории».

День образования службы дежурных частей МВД РФ

Фото artemovsky66.ru

28 марта каждый год отмечают свой профессиональный праздник сотрудники дежурной части МВД России, а также ветераны, которые проработали на этих должностях не один год.

Практически каждое сообщение требует немедленного реагирования, сотрудник Дежурной части должен моментально сориентироваться и нацелить патрульные экипажи, другие службы на указания оперативного дежурного.

В День образования дежурных частей МВД России стоит поздравить всех оперативных дежурных и территориальных отделов полиции с профессиональным праздником.

Александров день, Лесное ухоженье

Народный праздник «Александров день» отмечается 28 марта (по старому стилю - 15 марта). Верующие православной церкви в этот день чтут память трех святых с именем Александр: священномученика Сидского (Памфилийского) и двух среди восьми мучеников Кесарийских. Другие названия праздника: «Александр», «Никандр», «Лесное ухоженье».

Также сегодня, 28 марта, отмечают такие праздники:

- День памяти мученика Никандра Египтянина

- День возрождения балкарского народа

- День сотрудников органов национальной безопасности Азербайджана

- Час Земли

- День больших перемен

- День уважения кошки (Respect Your Cat Day)

- День рождения стиральной машины

- День резиновых калош

- День чего-то на палочке (Something on a Stick Day) в США

- День Рагнара Лодброка (Ragnar Lodbrok Day) в Скандинавии

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- День школ чайных церемоний в Японии

- День торта «Черный лес» (National Black Forest Cake Day) в США

- День учителя в Чехии, Словакии

- День освобождения тибетцев от крепостного рабства

Сегодня именины празднуют: Еварест, Александр, Никандр, Агап, Ромил, Мануил, Денис, Мария, Поплий (Пуплий), Тимолай.

Что происходило 28 марта в прошлые годы

37 - Калигула объявлен императором Рима.

364 - Впервые Римская империя поделена на Западную и Восточную (император Валентин поручил управление восточной частью империи своему брату Валенсу).

681 - Вселенский собор в Константинополе обвинил в ереси Папу Римского Гонория I.

1462 - Иван III стал правителем Великого княжества Московского.

1521 - Фернан Магеллан первым из европейцев вступил в контакт с филиппинскими аборигенами.

1626 - Завершилась экспедиция итальянца Пьетро делла Валле в Индию.

1797 - В США запатентована стиральная машина.

1801 - Неаполитанское королевство передало Франции остров Эльба.

1845 - Из-за аннексии Соединенными Штатами Техаса Мексика разорвала дипломатические отношения с Вашингтоном.

1849 - Франкфуртское Национальное собрание приняло имперскую конституцию, предусматривавшую создание Германской империи.

1854 - Крымская война: Великобритания и Франция объявили войну Российской империи

1857 - В Петербурге открыта первая в России женская гимназия.

1910 - В Марселе поднялся в воздух первый в мире гидроплан.

1917 - Турецкие власти изгнали евреев из Тель-Авива.

1917 - Впервые заседанием Центральной Рады руководил М. Грушевский.

1930 - Михаил Афанасьевич Булгаков, доведенный до отчаяния нападками «пролетарских» критиков, да и всей окружающей жизнью, обратился с отчаянным письмом к правительству СССР. «Я обращаюсь к гуманности советской власти и прошу меня, писателя, который не может быть полезен у себя в отечестве, великодушно отпустить на свободу».

1930 - Турецкие города Константинополь и Ангора получили новые названияСтамбул и Анкара.

1935 - В Канаде запрещена радиореклама по воскресеньям.

1964 - Лондонский Музей восковых фигур мадам Тюссо объявил, что члены группы «Битлз» станут первыми рок-музыкантами, чьи фигуры появятся в экспозиции музея.

1971 - Начат выпуск автомобиля «Жигули».

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 28 марта. Какие праздники будут завтра?

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