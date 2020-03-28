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Общество -> Досуг, развлечения, тусовки, концерты, фестивали

Какой сегодня праздник 28 марта

Суббота
28 марта 2020
06:02

Использованы материалы: Новости Крыма

Новости за:
2020
Март 2020
28 марта 2020


Какой сегодня праздник 28 марта

© pixabay.com

Сегодня, 28 марта 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день историка

Всемирный день историка отмечают 28 марта

Фото proforientator.ru

Сегодня, 28 марта, отмечается Международный день историка.

Историк – это специалист, который занимается исследованием документов, предметов, мест, имеющих отношение к прошлому человечества. Как правило, историки занимаются изучением отдельных областей: история древнего мира, средневековья, нового времени, современности и т.д. Историк участвует в поиске информации для исследований в архивах, хранилищах, музеях, во время археологических раскопок, этнографических экспедиций. Одним из первых историков считается Геродот. Знаменитый римский государственный деятель и оратор Цицерон прозвал Геродота «отцом истории».

День образования службы дежурных частей МВД РФ

Дежурная часть полиции

Фото artemovsky66.ru

28 марта каждый год отмечают свой профессиональный праздник сотрудники дежурной части МВД России, а также ветераны, которые проработали на этих должностях не один год.

Практически каждое сообщение требует немедленного реагирования, сотрудник Дежурной части должен моментально сориентироваться и нацелить патрульные экипажи, другие службы на указания оперативного дежурного.

В День образования дежурных частей МВД России стоит поздравить всех оперативных дежурных и территориальных отделов полиции с профессиональным праздником.

Александров день, Лесное ухоженье

Народный праздник «Александров день» отмечается 28 марта (по старому стилю - 15 марта). Верующие православной церкви в этот день чтут память трех святых с именем Александр: священномученика Сидского (Памфилийского) и двух среди восьми мучеников Кесарийских. Другие названия праздника: «Александр», «Никандр», «Лесное ухоженье».

Также сегодня, 28 марта, отмечают такие праздники:

- День памяти мученика Никандра Египтянина

- День возрождения балкарского народа

- День сотрудников органов национальной безопасности Азербайджана

- Час Земли

- День больших перемен

- День уважения кошки (Respect Your Cat Day)

- День рождения стиральной машины

- День резиновых калош

- День чего-то на палочке (Something on a Stick Day) в США

- День Рагнара Лодброка (Ragnar Lodbrok Day) в Скандинавии

Читайте: Какой сегодня праздник 22 марта

- День школ чайных церемоний в Японии

- День торта «Черный лес» (National Black Forest Cake Day) в США

- День учителя в Чехии, Словакии

- День освобождения тибетцев от крепостного рабства

Сегодня именины празднуют: Еварест, Александр, Никандр, Агап, Ромил, Мануил, Денис, Мария, Поплий (Пуплий), Тимолай.

Что происходило 28 марта в прошлые годы

37 - Калигула объявлен императором Рима.

364 - Впервые Римская империя поделена на Западную и Восточную (император Валентин поручил управление восточной частью империи своему брату Валенсу).

681 - Вселенский собор в Константинополе обвинил в ереси Папу Римского Гонория I.

1462 - Иван III стал правителем Великого княжества Московского.

1521 - Фернан Магеллан первым из европейцев вступил в контакт с филиппинскими аборигенами.

1626 - Завершилась экспедиция итальянца Пьетро делла Валле в Индию.

1797 - В США запатентована стиральная машина.

1801 - Неаполитанское королевство передало Франции остров Эльба.

1845 - Из-за аннексии Соединенными Штатами Техаса Мексика разорвала дипломатические отношения с Вашингтоном.

1849 - Франкфуртское Национальное собрание приняло имперскую конституцию, предусматривавшую создание Германской империи.

1854 - Крымская война: Великобритания и Франция объявили войну Российской империи

1857 - В Петербурге открыта первая в России женская гимназия.

1910 - В Марселе поднялся в воздух первый в мире гидроплан.

1917 - Турецкие власти изгнали евреев из Тель-Авива.

1917 - Впервые заседанием Центральной Рады руководил М. Грушевский.

1930 - Михаил Афанасьевич Булгаков, доведенный до отчаяния нападками «пролетарских» критиков, да и всей окружающей жизнью, обратился с отчаянным письмом к правительству СССР. «Я обращаюсь к гуманности советской власти и прошу меня, писателя, который не может быть полезен у себя в отечестве, великодушно отпустить на свободу».

1930 - Турецкие города Константинополь и Ангора получили новые названияСтамбул и Анкара.

1935 - В Канаде запрещена радиореклама по воскресеньям.

1964 - Лондонский Музей восковых фигур мадам Тюссо объявил, что члены группы «Битлз» станут первыми рок-музыкантами, чьи фигуры появятся в экспозиции музея.

1971 - Начат выпуск автомобиля «Жигули».

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 28 марта. Какие праздники будут завтра?

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Какой сегодня праздник 27 марта. Сегодня, 27 марта 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Четверг, 26 марта 2020: Какой сегодня праздник 26 марта. Сегодня, 26 марта 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Среда, 25 марта 2020: Художники нарисовали «Штиль» Айвазовского на фасаде подстанции в Симферополе. Крымские художники украсили трансформаторную подстанцию, которая расположена возле железнодорожного вокзала в Симферополе.

Среда, 25 марта 2020: В Крыму закрывают ночные клубы, кальянные и кинотеатры. Власти Крыма приостановят работу всех досуговых заведений на территории республики.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/28/kakoi-segodnya-prazdnik-28-marta-129597/

 
 

Досуг, развлечения, тусовки, концерты, фестивали

Какой сегодня праздник 28 марта

Какой сегодня праздник 28 марта

Какой сегодня праздник 27 марта

Какой сегодня праздник 27 марта

Какой сегодня праздник 26 марта

Какой сегодня праздник 26 марта

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