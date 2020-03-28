Еще 15 крымчан путешествовали на лайнере MSC Bellissima и не заявили о себе

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Пассажирами лайнера, на котором находились большинство заболевших в республике, были еще 15 крымчан – их данные уже установлены.

Об этом глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Как уже говорили, 71% из всех заболевших – те, кто путешествовал на лайнере Bellissima. Министерством курортов и туризма благодаря тому, что они вышли на туроператора, который реализовывал путевки на этот лайнер по территории РФ, установлено, что помимо тех, которые уже у нас имеются в списке, есть 15 человек – жителей Крыма и Севастополя, которые также путешествовали на лайнере. Их нет в списке в нашем списке прибывших. МВД оперативно установило их домашние адреса, и завтра я, наверное, смогу уже доложить о том, нарушали ли они режим самоизоляции, и почему их не было в списках, — доложила Пеньковская.

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов, в свою очередь, напомнил об ответственности за сокрытие такой информации.

— Тех, кто не заявился самостоятельно, подверг риску, уголовное преследование должно быть организовано в полном объеме, — подчеркнул Аксенов.

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