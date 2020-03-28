Двум молодым крымчанам грозит шесть лет тюрьмы за кражу электрокабеля

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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2020
Март 2020
28 марта 2020
О краже имущества сообщило одно из предприятий города. По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 19 и 21-летнего жителей Крыма.
Задержанные признались в преступлении. Они похитили кабель с целью его дальнейшей продажи. Сбыть краденное они не успели. При проведении обыска у одного из них кабель был изъят.
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Молодым злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до шести лет лишения свободы.
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