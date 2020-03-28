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Происшествия -> Криминал

Двум молодым крымчанам грозит шесть лет тюрьмы за кражу электрокабеля

Суббота
28 марта 2020
15:12

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
28 марта 2020


Полицейские в Симферополе задержали подозреваемых в краже четырех бухт электрического кабеля на сумму 40 тысяч рублей, сообщила пресс-служба МВД по республике.

О краже имущества сообщило одно из предприятий города. По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 19 и 21-летнего жителей Крыма.

Задержанные признались в преступлении. Они похитили кабель с целью его дальнейшей продажи. Сбыть краденное они не успели. При проведении обыска у одного из них кабель был изъят.

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Молодым злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до шести лет лишения свободы.

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Сегодня: В Крыму бывший зэк до смерти избил своего собутыльника. Полицейские в Симферополе задержали 34-летнего местного жителя, подозреваемого в нанесении смертельных травм своему приятелю.

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http://news.allcrimea.net/news/2020/3/28/dvum-molodym-krymchanam-grozit-shest-let-tjurmy-za-krazhu-elektrokabelya-129610/

 
 

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