Двум молодым крымчанам грозит шесть лет тюрьмы за кражу электрокабеля

Полицейские в Симферополе задержали подозреваемых в краже четырех бухт электрического кабеля на сумму 40 тысяч рублей, сообщила пресс-служба МВД по республике.

О краже имущества сообщило одно из предприятий города. По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 19 и 21-летнего жителей Крыма.

Задержанные признались в преступлении. Они похитили кабель с целью его дальнейшей продажи. Сбыть краденное они не успели. При проведении обыска у одного из них кабель был изъят.

Читайте: В Алуште задержали подозреваемого в разбое

Молодым злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до шести лет лишения свободы.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : В Крыму бывший зэк до смерти избил своего собутыльника. Полицейские в Симферополе задержали 34-летнего местного жителя, подозреваемого в нанесении смертельных травм своему приятелю.

Сегодня : В Симферополе по горячим следам задержали убийцу-рецидивиста. В Симферополе полиция задержала подозреваемого в убийстве 56-летнего местного жителя.

Сегодня : Крымчанин угнал автомобиль, чтобы отвезти украденные аккумуляторы в пункт приема лома. Полицейские задержали жителя Симферопольского района, который угнал автомобиль, чтобы отвезти в пункт приема металлолома украденные аккумуляторы.

Вчера : В Симферополе мужчина напал на электромонтера «Крымэнерго». Житель одного из домов в Симферополе напал на электромонтера «Крымэнерго», который занимался устранением аварии.