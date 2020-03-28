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Детский парк Симферополя на карантине будет патрулировать Росгвардия

Суббота
28 марта 2020
14:29

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Март 2020
28 марта 2020


В настоящее время в целях недопущения распространения на территории Симферополя новой коронавирусной инфекции работа Детского парка временно приостановлена.

Об этом сообщила пресс-служба администрации столицы со ссылкой на директора МБУК «Детский парк» Алексея Кочедыкова.

По информации директора, с 28 марта по 5 апреля 2020 года зооуголок и муниципальные аттракционы Детского парка работать не будут, но парк будет открыт для прогулок.

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— Убедительная просьба родителей не оставлять детей без присмотра. Парки будут ежедневно патрулировать сотрудники Росгвардии. Кормление животных, а также уборка территории зооуголка и парков продолжатся в штатном режиме, — добавил Алексей Кочедыков.

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http://news.allcrimea.net/news/2020/3/28/detskii-park-simferopolya-na-karantine-budet-patrulirovat-rosgvardiya-129587/

 
 

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