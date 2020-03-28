Детский парк Симферополя на карантине будет патрулировать Росгвардия

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Симферополь
Новости за:
2020
Март 2020
28 марта 2020
Об этом сообщила пресс-служба администрации столицы со ссылкой на директора МБУК «Детский парк» Алексея Кочедыкова.
По информации директора, с 28 марта по 5 апреля 2020 года зооуголок и муниципальные аттракционы Детского парка работать не будут, но парк будет открыт для прогулок.
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— Убедительная просьба родителей не оставлять детей без присмотра. Парки будут ежедневно патрулировать сотрудники Росгвардии. Кормление животных, а также уборка территории зооуголка и парков продолжатся в штатном режиме, — добавил Алексей Кочедыков.
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