Детский парк Симферополя на карантине будет патрулировать Росгвардия

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В настоящее время в целях недопущения распространения на территории Симферополя новой коронавирусной инфекции работа Детского парка временно приостановлена.

Об этом сообщила пресс-служба администрации столицы со ссылкой на директора МБУК «Детский парк» Алексея Кочедыкова.

По информации директора, с 28 марта по 5 апреля 2020 года зооуголок и муниципальные аттракционы Детского парка работать не будут, но парк будет открыт для прогулок.

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— Убедительная просьба родителей не оставлять детей без присмотра. Парки будут ежедневно патрулировать сотрудники Росгвардии. Кормление животных, а также уборка территории зооуголка и парков продолжатся в штатном режиме, — добавил Алексей Кочедыков.

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